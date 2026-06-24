"Nicht verdient" - Bellingham über Auszeichnung gegen Ghana

Es war nicht das erhoffte Zweitrundenspiel für England.

Mit dem 0:0 gegen ein stark verteidigendes Ghana ließen die "Three Lions" nach dem starken Auftakt nun doch Schwächen aufblitzen.

Englands 0:0 gegen Ghana bringt mehrere unrühmliche Rekorde >>>

Nichtsdestotrotz wurde ein Engländer im Anschluss zum offiziellen Man of the Match der FIFA ausgezeichnet: Jude Bellingham.

Ghana-Verteidiger hätten es mehr verdient

Der 22-Jährige erzählt im Interview danach: "Ehrlich gesagt habe ich es nicht verdient. Die Auszeichnung hätte wahrscheinlich an einen ihrer Spieler (von Ghana, Anm.) gehen sollen, die so gut verteidigt haben."

Zwar habe Bellingham "ein paar gute Momente" gehabt. Insgesamt war es für den Real-Star aber schwierig, ins Spiel zu finden.

"Wie immer eben - das typische 'Second-Game-Fever', oder? Bei England ist es oft so: Das erste Spiel gewinnt man, spielt gut. Und dann endet das zweite Remis. Aber das ist okay"