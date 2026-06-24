Kein Durchkommen: England beißt sich an Ghana die Zähne aus

England ist im zweiten Gruppenspiel gegen Ghana nicht über ein torloses Remis hinausgekommen.

Die "Three Lions" beißen sich am Abwehrverbund der "Black Stars" die Zähne aus. Das von Carlos Queiroz betreute Team lässt kaum Chancen zu und holt nach dem Auftaktsieg über Panama den vierten Zähler.

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England läuft an

Ghana verteidigt von Beginn an tief, für die Truppe von Thomas Tuchel gibt es kaum ein Durchkommen. Erstmals gefährlich wird es nach einer Standard-Situation: Ein Freistoß von Declan Rice aus großer Distanz verfehlt nur knapp das Tor (14.).

Danach wieder das gewohnte Bild: England spielt nach vorne, die Abwehr Ghanas hält jedoch dicht. Erst in der 37. Minute finden die drei Löwen eine Chance vor, Rice setzt den Kopfball nach Flanke von Noni Madueke aber deutlich über das Tor (37.).

In der Nachspielzeit tritt auch erstmals Harry Kane in Erscheinung: Der FC-Bayern-Angreifer verschafft sich im Strafraum gegen drei Verteidiger etwas Platz, letztendlich kann sein Schuss aber geblockt werden (45.+3).

Intensität nimmt zu, England wird stärker

Nach dem Seitenwechsel präsentieren sich die "Black Stars" etwas besser: Marvin Senaya kann sich einen Steilpass im Strafraum mit der Brust annehmen, Djed Spence kann aber im letzten Augenblick stören (49.).

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff findet auch die Tuchel-Elf Torchancen vor: Spence treibt das Leder über die linke Seite an, über zwei weitere Stationen landet der Ball rechts bei Madueke, dessen Schuss geblockt wird. Im Nachsetzen kommt noch Anthony Gordon an den Ball, Benjamin Asare hat mit dem zu zentral geratenen Schuss aber keine Probleme (57.).

Nach rund einer Stunde nimmt die Intensität zu, die Briten kommen vor allem nach Standards zu Chancen, Elliot Anderson köpft erst den Gegner an, kurz darauf setzt er einen Kopfball deutlich über das Tor (62.).

Auch im Anschluss bleibt England am Drücker, Madueke verzieht halbrechts vor dem Strafraum komplett (64.), Kanes Abschluss mit links fällt fünf Minuten später zu schwach aus.

O'Reilly und Kane lassen Sieg liegen

In der Schlussviertelstunde kommt Ghana nach einem Konter zur besten Chance in der Partie: Eberechi Eze vertendelt gegen Abdul Fatawu den Ball, der bedient Prince Adu mit einem fantastischen Steilpass, der eingewechselte Angreifer verzögert aber zu stark und wird im letzten Moment am Abschluss gestört (79.).

Kurz vor Schluss lassen die Engländer den Sieg liegen: Nachdem Bukayo Saka aus der Distanz gefährlich wird (86.), setzt Nico O'Reilly Sekunden später einen Kopfball an die Querlatte, Harry Kane wuchtet den Nachschuss vom Fünfer auf den zweiten Rang (87.).

In der Nachspielzeit drückt die Tuchel-Truppe auf den Sieg - der sollte jedoch nicht mehr fallen.

Mit dem Unentschieden halten beide Teams nun bei vier Punkten - vor Panama und Kroatien ohne Zähler, die ab 1 Uhr (im LIVE-Ticker >>>) ihr zweites Gruppenspiel bestreiten.