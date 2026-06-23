WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. DR Kongo

Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel Kolumbien gegen DR Kongo (Mittwoch, ab 4:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 23.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Usbekistan

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 23.06., 22:00 Uhr: England vs. Ghana

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 01:00 Uhr: Panama vs. Kroatien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 04:00 Uhr: Kolumbien vs. DR Kongo

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

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