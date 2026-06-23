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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. DR Kongo

WM 2026 heute live: Wo läuft Kolumbien gegen DR Kongo am Mittwoch ab 4:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. DR Kongo Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Mittwoch mit dem Spiel Kolumbien gegen DR Kongo (Mittwoch, ab 4:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 23.06., 19:00 Uhr: Portugal vs. Usbekistan

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 23.06., 22:00 Uhr: England vs. Ghana

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 01:00 Uhr: Panama vs. Kroatien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Mittwoch, 24.06., 04:00 Uhr: Kolumbien vs. DR Kongo

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

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