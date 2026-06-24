Kroatien kickt Panama mit Ach und Krach aus dem Turnier

Kroatien gewinnt mit 1:0 gegen Panama. Die "Canaleros" aus Mittelamerika stehen damit fix auf dem letzten Platz der Gruppe L und scheiden in der Gruppenphase aus.

Die Rollen scheinen nur auf dem Papier klar verteilt: Kroatien ist klarer Favorit. Das Team von Trainer Zlatko Dalic hat aber Schwierigkeiten, dieser Rolle gerecht zu werden und bleibt blass.

Ganz anders Panama: Die Mittelamerikaner sind defensiv bestens organisiert und bringen Kroatien immer wieder mit schnellen Kontern über die Flügel ins Schwitzen.

Der Außenseiter schlägt sich gut

Besiktas-Legionär Amit Murillo bricht etwa in Minute 17 rechts durch, Mittelstürmer Fajardo rutscht aber am scharfen Querpass vorbei.

Fünf Minuten später ist der Ball vor einer Murillo-Flanke wohl schon im Toraus. Jose Rodriguez kommt in der Mitte wuchtig zum Kopfball, der kroatische Torwart Dominik Livakovic kann das Leder gerade noch an die Querlatte lenken (22.).

Typisch für das Spiel ist eine Situation in der 36. Minute: Modric spielt den Freistoß im Mittelfeld kurz auf Kovacic, der prompt den Ball verliert und Panama so den Konter ermöglicht. Die Mittelamerikaner können den Gegenangriff allerdings nicht zu Ende spielen, weil ihnen bei allem Tempo ein wenig die Präzision fehlt. Der gute Spielzug geht ohne Abschluss zu Ende, weil im Strafraum niemand richtig steht.

Kroatien braucht viel Anlaufzeit

Erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte kommen die Kroaten zu ihrem ersten Schuss auf das Tor. Martin Baturina zieht aus rund 18 Metern einfach ab, Panama-Schlussmann Orlando Mosquera drückt den Flachschuss aber am Tor vorbei.

Auch nach der Pause spielt Panama zunächst gut mit, trotzdem gelingt den Kroaten der Führungstreffer. Josip Stanisic schlägt die Flanke von der rechten Seite in die Mitte, Mosquera kann den Ball nicht abfangen und der zur Pause eingewechselte Ante Budimir schiebt aus kurzer Distanz ein (54.).

Mit der Führung im Rücken entwickeln die Kroaten mehr Selbstvertrauen und fahren selbst gefährliche Konter. Pasalic wäre gemeinsam mit Baturina durch, will aber unbedingt selbst abschließen und scheitert an Mosquera, auch den Nachschuss drischt er über das Tor (56.).

Panama erspielt sich Chancen auf den Ausgleich

Die beste Phase der "Canaleros" endet mit der zweiten Trinkpause. Zuvor scheitert Murillo an Livakovic, bekommt den Abpraller zurück und kann auch im zweiten Versuch den kroatischen Torhüter nicht bezwingen (67.). Es folgt ein Eckball, gegen den Kopfball von Carlos Harvey zeigt Livakovic aber erneut einen großartigen Reflex. Dann ist der Schwung der Panamaer dahin.

Bis zum Schluss ist alles offen, am Ende reicht es aber nicht mehr für den Ausgleich. Panama verliert auch das zweite Spiel bei dieser WM mit 0:1 und kann nicht mehr in die KO-Runde einziehen. Kroatien kann sich gegen Ghana noch einen Platz im Sechzehntelfinale sichern.