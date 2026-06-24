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Startet Neymar sogar bei Comeback? "Er kann 90 Minuten spielen"

Der brasilianische Altstar steht gegen Schottland vor seinem "Selecao"-Comeback.

Startet Neymar sogar bei Comeback? "Er kann 90 Minuten spielen" Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Vor knapp drei Jahren lief Neymar Jr. zuletzt für die brasilianische Nationalmannschaft auf.

Auf die überraschende WM-Nominierung folgte allerdings der große Schock: Der Altstar hatte sich an der Wade verletzt und verpasste so die ersten zwei Gruppenspiele. Für einen Einsatz gegen Schottland (in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ab 0.00 im LIVE-Ticker) gibt Carlo Ancelotti aber nun grünes Licht:

"Er kann ab der Halbzeit oder die gesamten 90 Minuten spielen. Ihm geht es sehr gut, er hat sehr hart gearbeitet, daher ist er bereit", so der Italiener über den früheren Barca-Star.

Endrick oder Neymar? "Ich denke, sie unterstützen beide"

Darüber hinaus äußert sich "Don Carlo" auch zu einer weiteren Personalie: Endrick. Ein Startelf-Einsatz des Stürmertalents wird von vielen Fans gefordert.

"Endrick kann im nächsten Spiel spielen, und er kann jederzeit spielen, weil er die Fähigkeiten dazu hat. Die Fans drängen wirklich auf Endrick, aber morgen haben wir auch Neymar. Werden sie Neymar oder Endrick unterstützen? Ich denke, sie werden beide unterstützen."

Wer ersetzt den verletzten Raphinha

Als Ersatz für den verletzten Schlüsselspieler Raphinha (Muskelverletzung im rechten Oberschenkel) dürfte der italienische Startrainer jedoch zunächst wieder auf den 19-jährigen Rayan setzen.

Der England-Profi von Bournemouth hatte Raphinha schon nach dessen Auswechslung im Haiti-Spiel vertreten.

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