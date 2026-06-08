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WM 2026: Alle 48 Kader in der Übersicht

Seit dem 1. Juni stehen die Kader der 48 WM-Teilnehmer fest. Die Aufgebote der Teams im Überblick:

WM 2026: Alle 48 Kader in der Übersicht
Textquelle: © LAOLA1
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Ab 11. Juni rollt der Ball bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Seit dem 1. Juni stehen die Kader der 48 Teams fest - Nachnominierungen sind im Einzelfall noch bis einen Tag vor dem ersten Gruppenspiel möglich.

Die WM-Kader im Überblick:

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