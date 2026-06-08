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Gewitter als WM-Spielverderber? Wetter in Mexiko macht Sorgen

Der Auftakt in die Riesen-WM könnte gleich zum Härtetest auch für die Fußballfans werden.

Gewitter als WM-Spielverderber? Wetter in Mexiko macht Sorgen Foto: © IMAGO / ImagenShop
Textquelle: © APA
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Abgesehen von möglichen Streiks und Demonstrationen macht das Wetter in Mexiko-Stadt seit Tagen Sorgen.

Der mexikanische Wetterdienst warnt für Donnerstag vor starken Niederschlägen und Gewittern in der Millionenmetropole. Es ist der Tag des Eröffnungsspiels zwischen Mitgastgeber Mexiko und Südafrika (um 21.00 im LIVE-Ticker >>>).

Dritte Heim-WM, viele Hürden: So tickt Gastgeber Mexiko >>>

Seit Tagen ist das Wetter in Mexiko-Stadt wechselhaft. Und so soll es auch in dieser Woche weitergehen. Morgens meist eher nur bewölkt, sollen nachmittags die Schauer und Gewitter einsetzen.

Die teilweise wolkenbruchartigen Regenfälle hatten zuletzt immer wieder zu überfluteten Straßen geführt. Auch der öffentliche Personennahverkehr wurde beeinträchtigt, Metro-Linien fuhren teilweise nicht, Zugänge zu den Stationen mussten geschlossen werden.

Streiks und Demonstrationen werden erwartet

Zudem sorgen derzeit heftige Demonstrationen von Lehrern für Schlagzeilen vor der WM. Es geht um eine Pensionsreform.

Und auch Blockaden während der WM durch Lastwagenfahrer und Bauern sind zu erwarten. Um auf die über 130.000 vermissten Menschen in Mexiko aufmerksam zu machen, wollen darüber hinaus auch deren Angehörige die WM-Bühne nutzen.

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

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