Herzog vor WM: "Auch gegen Argentinien ist etwas möglich"

Andreas Herzog sieht Österreichs Fußball-Nationalmannschaft für die bevorstehende WM in Nordamerika gut gerüstet.

Das Team verfüge über Qualität und Routine, daher sollte zumindest der Aufstieg ins Sechzehntelfinale machbar sein, sagte der einstige ÖFB-Rekordspieler der APA.

Allerdings dürfe man an die ÖFB-Auswahl keine überzogenen Ansprüche stellen. "Die Erwartungshaltung ist schon relativ hoch", erklärte der 57-Jährige.

Schlechte Erfahrungen mit Jordanien

Herzog führt dies unter anderem darauf zurück, dass die ÖFB-Equipe bei der EURO vor zwei Jahren in einer Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen als Erster ins Achtelfinale aufstieg.

"Alle glauben, weil du bei der EM aus einer brutal schweren Gruppe rausgekommen bist, wird es diesmal leicht gelingen. Aber leicht wird es nicht."

Das gilt laut Herzog schon für das ÖFB-Auftaktmatch gegen Jordanien. Mit dem vermeintlich krassen Außenseiter machte Herzog bereits unliebsame Erfahrungen – im Februar 2024 schied er als Teamchef-Assistent von Jürgen Klinsmann mit Südkorea überraschend im Semifinale des Asien Cups gegen die Jordanier mit 0:2 aus.

"Die haben gefightet, haben eine richtig gute taktische Disziplin und können aus Kontern sehr gefährlich werden."

ÖFB-Team gegen Argentinien nicht chancenlos

Sollte Österreich dennoch gewinnen, "macht das vieles einfacher, weil alles stark vom ersten Spiel abhängt", meinte Herzog. Mit drei Punkten auf dem Konto könnte man gegen Argentinien ohne großen Druck agieren.

"Wenn man da verliert, sagt ganz Österreich, wir haben gegen den Weltmeister verloren. Aber auch gegen Argentinien ist etwas möglich."

Dass es den Österreichern entgegenkommen könnte, wenn Lionel Messi auf dem Platz steht und Argentinien dadurch leichter auszurechnen ist, glaubt Herzog nicht.

"Auf der einen Seite wäre es in Ballbesitz ein bisschen einfacher – da würden wir gegen einen weniger spielen, weil Messi nicht verteidigen will und kann. Doch er kann mit zwei Hakerln und einem Schlenzer jederzeit ein Traumtor schießen."