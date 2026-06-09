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Dieser Schiedsrichter leitet den WM-Auftakt

Die FIFA hat die Schiedsrichter für die ersten Begegnungen bekanntgegeben. Auch ein Europäer kommt früh zum Einsatz.

Dieser Schiedsrichter leitet den WM-Auftakt Foto: © IMAGO / Photosport
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Der Schiedsrichter für den WM-Auftakt steht fest.

Der Brasilianer Wilton Sampaio wird das erste Spiel der Weltmeisterschaft zwischen Mexiko und Südafrika leiten. Gespielt wird am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Aztekenstadion in Mexiko.

Sampaio begann seine Karriere als FIFA-Schiedsrichter 2013, bei einem solchen Großereignis ist er zum zweiten Mal im Einsatz. Bereits in Katar (2022) stand er in vier Begegnungen auf dem Feld.

Unterstützt wird der 44-Jährige von Bruno Pires und Bruno Boschilia (beide Brasilien). Juan Gabriel Benitez (Paraguay) kommt als vierter Offizieller zum Einsatz. Nicolas Gallo (Kolumbien) übernimmt die Rolle als Videoassistent.

Niederländer kommt früh zum Einsatz

Auch die weiteren drei Duelle wurden bereits besetzt. Südkorea gegen Tschechien (Freitag, 04:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wird von Amin Mohamed (Ägypten) geleitet und Kanada gegen Bosnien (Freitag, ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) von Facundo Tello.

Danny Makkelie ist der erste Europäer, der zum Einsatz kommt. Der Niederländer gibt beim Spiel USA gegen Paraguay den Ton an.

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