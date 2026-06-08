Niederlande Niederlande NED
Usbekistan Usbekistan UZB
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
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Niederlande gelingt Wiedergutmachung vor WM

Dank Cody Gakpo fährt die Elftal doch noch mit einem Erfolgserlebnis zur Endrunde.

Niederlande gelingt Wiedergutmachung vor WM Foto: © IMAGO / ANP
Textquelle: © LAOLA1
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Die Niederlande gewinnen ihre WM-Generalprobe gegen Usbekistan mit 2:1. Eine Reaktion auf die 0:1-Niederlage gegen ÖFB-Gegner Algerien in der vergangenen Woche sieht aber anders aus.

Die "Oranje“ kontrolliert die Partie anfangs, tut sich offensiv jedoch lange schwer. Erst in der 30. Minute bietet sich die große Chance zur Führung: Crysencio Summerville wird im Strafraum von Urozov gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelt Cody Gakpo souverän ins linke untere Eck (32.).

Nach dem Seitenwechsel folgt ein Rückschlag für die Niederlande: Ohne gegnerische Einwirkung verletzt sich Bart Verbruggen am rechten Fuß und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt Mark Flekken ins Spiel.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Als alles bereits nach einem Sieg für die "Elftal“ aussieht, sieht Guus Til in der 87. Minute nach einem Handspiel die Rote Karte. Die Überzahl nutzt Usbekistan konsequent aus und kommt in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch zum Ausgleich.

Nach einem starken Schnittpass taucht Igor Sergeev frei vor Mark Flekken auf und schiebt zum 1:1 ein.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit wird van Hecke gehalten, woraufhin die Schiedsrichterin wieder auf den Punkt zeigt. Erneut zeigt sich Gakpo eiskalt und verwertet in der achten Minute der Nachspielzeit zum Endstand.

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