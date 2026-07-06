WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt USA vs. Belgien

Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Duell zwischen Co-Gastgeber USA und Belgien (Dienstag, ab 02:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel in der ARD zu sehen, außerdem läuft es auch bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 07.07., 02:00 Uhr: USA vs. Belgien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 18:00 Uhr: Argentinien vs. Ägypten

Österreich: ORF1 & ORF On

Deutschland: ARD + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien