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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt USA vs. Belgien
WM 2026 heute live: Wo läuft USA gegen Belgien am Dienstag ab 02:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Duell zwischen Co-Gastgeber USA und Belgien (Dienstag, ab 02:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV & ServusTV On. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel in der ARD zu sehen, außerdem läuft es auch bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Dienstag, 07.07., 02:00 Uhr: USA vs. Belgien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ARD + MagentaTV
Dienstag, 07.07., 18:00 Uhr: Argentinien vs. Ägypten
Österreich: ORF1 & ORF On
Deutschland: ARD + MagentaTV
Dienstag, 07.07., 22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien
Österreich: ORF1 & ORF On
Deutschland: ARD + MagentaTV