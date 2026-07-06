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WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?

Die Sperre gegen Folarin Balogun wird auf Bewährung ausgesetzt. Die ADMIRAL Ansakonferenz ordnet den umstrittenen FIFA-Entscheid ein.

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Rot, aber keine Sperre?

Die FIFA sorgt bei der Weltmeisterschaft für den nächsten großen Aufreger.

Nach seinem Platzverweis im Sechzehntelfinale gegen Bosnien Herzegowina hätte US-Stürmer Folarin Balogun das Viertelfinale gegen Belgien (ab 2 Uhr im LIVE-Ticker) eigentlich verpassen müssen. Stattdessen setzte die FIFA die automatische Sperre auf Bewährung aus.

Wie ist das möglich? Welche Rolle spielt Artikel 27 des FIFA-Disziplinarreglements? Und welche Folgen könnte diese Entscheidung für die Glaubwürdigkeit des Fußballs haben?

Belgien reagiert mit Unverständnis. Teamchef Rudi Garcia sagt: "Wir verteidigen nicht nur unsere Nationalmannschaft, sondern den Fußball, seine Ethik und seine Integrität."

Die ADMIRAL Ansakonferenz diskutiert den wohl kontroversesten WM-Aufreger des Turniers.

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