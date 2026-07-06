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Morgen 02:00 Uhr
NEWS
WM heute 2 Uhr: Achtelfinale USA - Belgien
Darf der WM-Gastgeber weiter von einem Titel zuhause träumen? Im Achtelfinale wartet mit Belgien die nächste Hürde. LIVE-Infos:
Gelingt WM-Co-Gastgeber USA der nächste Coup?
Im Achtelfinale treffen die USA in der Nacht von Montag auf Dienstag (ab 2 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf Belgien.
Zuletzt bezwang die derzeitige Nummer 17 der FIFA-Weltrangliste Bosnien und Herzegowina im Sechzehntelfinale mit 2:0. Die "Roten Teufel" hingegen kickten nach 0:2 Rückstand den Senegal aus dem Turnier.
Bereits vor Anpfiff ist den beiden Teams der Gegner fürs Viertelfinale bekannt. Portugal und Spanien machen sich diesen Platz schon am Montagabend aus.