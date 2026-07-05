Überraschung: US-Topstürmer Balogun darf im Achtelfinale spielen

Gute Nachrichten für WM-Co-Gastgeber USA.

Wie "The Athletic" berichtet, ist Folarin Balogun im Achtelfinale gegen Belgien überraschenderweise doch spielberechtigt. Gegen Bosnien-Herzegowina sah der Stürmer die Rote Karte, nachdem er seinem Gegenspieler im Anschluss an einen Zusammenstoß eher unabsichtlich auf den Knöchel trat.

Im Normalfall eine automatische Sperre

Dafür hätte es laut den FIFA-Turnierregeln eigentlich eine automatische Sperre von einem Spiel geben müssen.

Ohne wirkliche Begründung heißt es von der FIFA am Sonntagabend aber: "Gemäß Artikel 27 des FDC (FIFA Disziplinarordnung, Anm.) wird die Umsetzung der automatischen Spielsperre für den US-amerikanischen Spieler Folarin Balogun für eine Bewährung von einem Jahr ausgesetzt."

Auch Ronaldo profitierte schon davon

Eine ähnliche Situation gab es im Vorfeld der Weltmeisterschaft schon bei Cristiano Ronaldo. Nach einem Ellbogenschlag gegen einen Gegner im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland bekam auch er die Rote Karte und wurde zunächst sogar für drei Spiele gesperrt.

Im Nachhinein wurden zwei der drei Matches allerdings zur Bewährung ausgesetzt, wodurch Ronaldo nur ein Quali-Spiel verpasste und beim WM-Auftakt dabei sein konnte.