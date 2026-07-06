"Stellt alles infrage!" - Klopp attackiert Trump und Infantino

Die Aufhebung der Sperre gegen Folarin Balogun nach dessen Roter Karte im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina sorgt für großen Wirbel.

Mehreren Medienberichten zufolge soll sich US-Präsident persönlich an FIFA-Boss Gianni Infantino gewandt und um eine Überprüfung des Falls gebeten haben. Berichte: Trump kontaktierte Infantino wegen Balogun >>>

Die FIFA setzte die Sperre daraufhin zur Bewährung aus, Balogun ist dadurch im Achtelfinale gegen Belgien (Dienstag, 2:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) einsatzberechtigt.

"Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel"

Das Vorgehen stößt Jürgen Klopp sauer auf: "Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt, das stellt alles infrage", erhebt der 59-Jährige bei "MagentaTV" schwere Vorwürfe.

Der Wunschkandidat des DFB auf die Nachfolge von Julian Nagelsmann redet sich in Rage: "Diese beiden Menschen, die beide von Fußball keine Ahnung haben, sollten gar nichts damit zu tun haben. Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel."

Es gebe keine zwei Meinungen, äußert Klopp scharfe Kritik an der politischen Einflussnahme. "Wenn es tatsächlich so war: Da gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die USA ihn trotzdem nicht aufstellen, weil sie sagen: 'So wollen wir das nicht haben'", sagte Klopp.

Gefährlicher Präzedenzfall?

Auch bei Norwegens Teamchef Stale Solbakken sorgt die Entscheidung für Unverständnis.

Er sprach von einem großen Fehler der FIFA: "Es ist eine schlechte, schlechte, schlechte Entscheidung, die der WM schaden wird. Es tut mir auch leid für die USA. Wenn sie gewinnen, wird es immer in der Schwebe hängen. Das ist nicht gut für den Sport."

Diese Entscheidung würde auch einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, glaubt Solbakken. "Was ist mit der nächsten Roten Karte? Was passiert dann? Wird es künftig irgendwo ein Gremium geben, das solche Karten einfach wieder aufhebt?"