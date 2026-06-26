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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Uruguay - Spanien

WM 2026 heute live: Wo läuft Uruguay gegen Spanien am Samstag ab 02:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Uruguay - Spanien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Uruguay gegen Spanien weiter (Samstag, ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Norwegen vs. Frankreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 26.06., 21:00 Uhr: Senegal vs. Irak

  • Österreich: ORF 1 & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Kap Verde vs. Saudi-Arabien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Samstag, 27.06., 02:00 Uhr: Uruguay vs. Spanien

  • Österreich: ORF 1 & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Ägypten vs. Iran

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 05:00 Uhr: Neuseeland vs. Belgien

  • Österreich: ORF 1 & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

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