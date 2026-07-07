-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
-
Highlights: Merino verhindert die Verlängerung doch nochFIFA WM 2026
-
WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
-
Highlights: Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-EnglandFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Gala gegen BrasilienFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe-Elfer erlöst Frankreich gegen ParaguayFIFA WM 2026
-
Highlights: Effizientes Marokko macht es deutlichFIFA WM 2026
-
Highlights: Das Goldtor von Arias gegen GhanaFIFA WM 2026
-
Highlights: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdemFIFA WM 2026
-
Highlights: Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die KnieFIFA WM 2026
Schweiz SUI
Kolumbien COL
Heute 22:00 Uhr
NEWS
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz vs. Kolumbien
WM 2026 heute live: Wo läuft Schweiz gegen Kolumbien am Dienstag ab 22:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Duell zwischen Schweiz und Kolumbien (Dienstag, ab 22:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF1 & ORF On. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel in der ARD zu sehen, außerdem läuft es auch bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Dienstag, 07.07., 18:00 Uhr: Argentinien vs. Ägypten
Österreich: ORF1 & ORF On
Deutschland: ARD + MagentaTV
Dienstag, 07.07., 22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien
Österreich: ORF1 & ORF On
Deutschland: ARD + MagentaTV