WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Schweiz vs. Kolumbien

Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Duell zwischen Schweiz und Kolumbien (Dienstag, ab 22:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF1 & ORF On. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel in der ARD zu sehen, außerdem läuft es auch bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 07.07., 18:00 Uhr: Argentinien vs. Ägypten

Österreich: ORF1 & ORF On

Deutschland: ARD + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien