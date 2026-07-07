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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Argentinien vs. Ägypten

WM 2026 heute live: Wo läuft Argentinien gegen Ägypten am Dienstag ab 18:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Argentinien vs. Ägypten Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Duell zwischen Weltmeister Argentinien und Ägypten (Dienstag, ab 18:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF1 & ORF On. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel in der ARD zu sehen, außerdem läuft es auch bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Dienstag, 07.07., 18:00 Uhr: Argentinien vs. Ägypten

  • Österreich: ORF1 & ORF On

  • Deutschland: ARD + MagentaTV

Dienstag, 07.07., 22:00 Uhr: Schweiz - Kolumbien

  • Österreich: ORF1 & ORF On

  • Deutschland: ARD + MagentaTV

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