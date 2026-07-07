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Schweiz muss vor WM-Achtelfinale bitteren Ausfall verkraften
Gegen Kolumbien müssen die Eidgenossen auf einen Leistungsträger verzichten. Weitere Personalien drohen ebenfalls auszufallen.
Vor dem WM-Achtelfinale gegen Kolumbien (ab 22 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gibt es für die Schweiz schlechte Nachrichten.
Wie der "Blick" berichtet, soll Leistungsträger Johan Manzambi für die Partie ausfallen. Bereits am Montag verkündete der Verband, dass neben den bereits länger verletzten Michel Aebischer und Luca Jaquez auch Ruben Vargas, Djibril Sow und Manzambi nach abgebrochenem Abschlusstraining für das Achtelfinale fraglich sind.
Letzterer, der bei der WM bereits drei Tore sowie zwei Assists lieferte, sei dem Bericht zufolge definitiv nicht einsatzfähig. Der Freiburg-Spieler soll sich am Knie verletzt haben, eine MRI-Untersuchung soll aber schlimmste Befürchtungen nicht bestätigt haben.
Ein offizielles Personalupdate soll auch im Hinblick auf die weiteren fraglichen Personalien folgen.