WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Panama gegen England (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: England vs. Panama

Österreich: ORF & ORF On

Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: Kroatien vs. Ghana

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan

Österreich: ORF & ORF On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich

Österreich: ORF & ORF On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

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