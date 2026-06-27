WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England
WM 2026 heute live: Wo läuft Panama gegen England am Samstag ab 23 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Panama gegen England (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: England vs. Panama
Österreich: ORF & ORF On
Deutschland: MagentaTV
Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: Kroatien vs. Ghana
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan
Österreich: ORF & ORF On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich
Österreich: ORF & ORF On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
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