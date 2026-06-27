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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kroatien vs. Ghana

WM 2026 heute live: Wo läuft Kroatien gegen Ghana am Samstag ab 23 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kroatien vs. Ghana Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Samstag mit dem Spiel Kroatien gegen Ghana (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel sowohl bei ZDF als auch bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: England vs. Panama

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: Kroatien vs. Ghana

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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