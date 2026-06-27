Algerien Algerien DZA
Österreich Österreich AUT
Morgen 04:00 Uhr
1 3.40
X 2.05
2 3.60
  • TV-News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM LIVE: Hier siehst du Österreich gegen Algerien im TV

Showdown um den Aufstieg ins WM-Sechzehntelfinale! LIVE:

WM LIVE: Hier siehst du Österreich gegen Algerien im TV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich kämpft am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker und in der LAOLA1-Watchparty) im Duell mit Algerien um den Einzug ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026.

Mit einem Sieg oder einem Unentschieden ist Österreich Gruppenzweiter und damit fix durch. Bei einer Niederlage muss das ÖFB-Team auf Schützenhilfe aus den Gruppen K und L hoffen, um unter die besten acht Gruppendritten zu kommen.

So schafft es Österreich unter die besten acht Gruppendritten >>>

ORF1 überträgt LIVE

In Österreich kann man die Partie live bei ORF1 mitverfolgen. Zudem gibt es einen Stream auf ORF On.

In Deutschland kann man das Spiel bei ZDF und auch bei MagentaTV sehen.

WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest >>>

WM 2026 - Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch >>>

Zur LAOLA1-Watchparty:

Mehr zum Thema

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Österreich vs. Algerien

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Österreich vs. Algerien

Fußball WM
Soll das ÖFB-Team absichtlich verlieren? Sag' uns deine Meinung!

Soll das ÖFB-Team absichtlich verlieren? Sag' uns deine Meinung!

ÖFB-Team
60
Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Algerien aufstellen

Teamchef-Challenge: So würdet ihr gegen Algerien aufstellen

ÖFB-Team
22
ÖFB bei Einzug in K.o.-Phase logistisch gefordert

ÖFB bei Einzug in K.o.-Phase logistisch gefordert

ÖFB-Team
1
Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf?

Wen stellt Rangnick gegen Algerien auf?

ÖFB-Team
18
WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Algerien

Fußball WM
Tabellenrechner: Wer steigt in ÖFB-Gruppe J auf?

Tabellenrechner: Wer steigt in ÖFB-Gruppe J auf?

ÖFB-Team
7

Kommentare

ÖFB-Team FIFA WM 2026 Algerien Fußball TV-Programm