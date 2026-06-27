WM LIVE: Hier siehst du Österreich gegen Algerien im TV

Österreich kämpft am Sonntag (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker und in der LAOLA1-Watchparty) im Duell mit Algerien um den Einzug ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026.

Mit einem Sieg oder einem Unentschieden ist Österreich Gruppenzweiter und damit fix durch. Bei einer Niederlage muss das ÖFB-Team auf Schützenhilfe aus den Gruppen K und L hoffen, um unter die besten acht Gruppendritten zu kommen.

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ORF1 überträgt LIVE

In Österreich kann man die Partie live bei ORF1 mitverfolgen. Zudem gibt es einen Stream auf ORF On.

In Deutschland kann man das Spiel bei ZDF und auch bei MagentaTV sehen.

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