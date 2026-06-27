Kolumbien Kolumbien COL
Portugal Portugal POR
Morgen 01:30 Uhr
1 3.50
X 3.60
2 2.00
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal

WM 2026 heute live: Wo läuft Kolumbien gegen Portugal am Sonntag ab 1:30 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Kolumbien gegen Portugal (ab 1:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel sowohl bei ZDF als auch bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest >>>

WM 2026 - Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch >>>

Mehr zum Thema

Duell um Gruppensieg! Kolumbien und Portugal im Showdown

Duell um Gruppensieg! Kolumbien und Portugal im Showdown

Fußball WM
Trainer Marcelo Bielsa mit Wut-Interview nach Uruguays WM-Aus

Trainer Marcelo Bielsa mit Wut-Interview nach Uruguays WM-Aus

Fußball WM
Iran-Kapitän Taremi kritisiert FIFA: "Katastrophen-WM"

Iran-Kapitän Taremi kritisiert FIFA: "Katastrophen-WM"

Fußball WM
1
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kroatien vs. Ghana

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kroatien vs. Ghana

Fußball WM
WM 2026 heute: Panama - England

WM 2026 heute: Panama - England

Fußball WM
WM 2026 heute: Kroatien - Ghana

WM 2026 heute: Kroatien - Ghana

Fußball WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Kolumbien Portugal (Team, Fußball) Fußball