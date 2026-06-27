WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal

Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Kolumbien gegen Portugal (ab 1:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel sowohl bei ZDF als auch bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan

Österreich: ORF & ORF On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich

Österreich: ORF & ORF On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

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