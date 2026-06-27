WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal
WM 2026 heute live: Wo läuft Kolumbien gegen Portugal am Sonntag ab 1:30 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Kolumbien gegen Portugal (ab 1:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel sowohl bei ZDF als auch bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan
Österreich: ORF & ORF On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich
Österreich: ORF & ORF On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
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