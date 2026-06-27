Bitter! Tuchel muss auf Abwehr-Star verzichten

Bittere Nachrichten für die "Three Lions"!

Rechtsverteidiger Reece James hat sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen und wird laut dem "Guardian" mindestens in den kommenden beiden Partien fehlen.

Damit verpasst der Abwehrspieler des FC Chelsea nicht nur das dritte Gruppenspiel gegen Panama (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>), sondern auch das Sechzehntelfinale.

Unter Thomas Tuchel ist der 26-Jährige klar gesetzt und eine wichtige Säule. Sein Backup im Nationalteam ist wohl Djed Spence von Tottenham.