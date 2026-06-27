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WM heute um 4 Uhr: Österreich - Algerien im Kampf um K.o.-Phase

Im direkten Duell mit Algerien geht es für das österreichische Nationalteam um die direkte Qualifikation für die WM-K.o.-Phase. LIVE-Infos:

WM heute um 4 Uhr: Österreich - Algerien im Kampf um K.o.-Phase Foto: © IMAGO / Matthias Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Showdown für Österreich bei der Fußball-WM 2026!

Im Duell mit Algerien geht es für Kapitän David Alaba und Co. um den direkten Einzug in die K.o.-Phase. Ankick ist in der Nacht auf Sonntag um 4 Uhr (im LIVE-Ticker >>>).

WM: So kann Österreich am letzten Gruppenspieltag aufsteigen >>>

Unentschieden würde reichen

Während Argentinien mit sechs Punkten sowie den gewonnen direkten Duellen bereits als Gruppenerster feststeht, wird der zweite Platz zwischen Rot-Weiß-Rot und Algerien entschieden.

Aufgrund des besseren Torverhältnisses würde den heimischen Kickern bereits ein Remis reichen.

Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

Österreich gegen Algerien im LIVE-Ticker:

Die besten Fan-Bilder zum WM-Hit Österreich gegen Argentinien

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