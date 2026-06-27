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Soll das ÖFB-Team absichtlich verlieren? Sag' uns deine Meinung!

Soll Rangnick gegen Algerien rotieren? Wer soll im Sturm beginnen? Und wäre eine Niederlage gegen Algerien sogar sinnvoll? Stimme jetzt ab uns sag' uns deine Meinung.

Soll das ÖFB-Team absichtlich verlieren? Sag' uns deine Meinung! Foto: © GEPA / IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Zwei Spiele sind gespielt, das ÖFB-Team hat das WM-Sechzehntelfinale im Visier – und vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Algerien gibt es jede Menge Diskussionsstoff.

Soll Rangnick rotieren? Wer soll im Sturm beginnen? Und wäre eine Niederlage gegen Algerien sogar taktisch klug, um Spanien aus dem Weg zu gehen?

Jetzt bist du gefragt: Stimme bei unseren Umfragen ab und verrate uns deine Meinung zu den wichtigsten Fragen rund um Österreichs WM-Auftritt:

WM-Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch!

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