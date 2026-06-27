Soll das ÖFB-Team absichtlich verlieren? Sag' uns deine Meinung!

Zwei Spiele sind gespielt, das ÖFB-Team hat das WM-Sechzehntelfinale im Visier – und vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Algerien gibt es jede Menge Diskussionsstoff.

Soll Rangnick rotieren? Wer soll im Sturm beginnen? Und wäre eine Niederlage gegen Algerien sogar taktisch klug, um Spanien aus dem Weg zu gehen?

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