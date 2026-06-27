WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt DR Kongo vs. Usbekistan
WM 2026 heute live: Wo läuft DR Kongo gegen Usbekistan am Sonntag ab 1:30 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel DR Kongo gegen Usbekistan (ab 1:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel exklusiv bei MagentaTV zu sehen.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan
Österreich: ORF & ORF On
Deutschland: MagentaTV
Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich
Österreich: ORF & ORF On
Deutschland: ZDF & MagentaTV
Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien
Österreich: ServusTV & ServusTV On
Deutschland: MagentaTV
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