Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo COD
Usbekistan Usbekistan UZB
Morgen 01:30 Uhr
1 1.68
X 3.80
2 5.00
  • TV-News
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt DR Kongo vs. Usbekistan

WM 2026 heute live: Wo läuft DR Kongo gegen Usbekistan am Sonntag ab 1:30 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt DR Kongo vs. Usbekistan Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel DR Kongo gegen Usbekistan (ab 1:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

WM 2026: Diese Sechzehntelfinal-Duelle stehen bereits fest >>>

WM 2026 - Tabellenrechner: Spiele alle Szenarien durch >>>

Mehr zum Thema

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kroatien vs. Ghana

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kroatien vs. Ghana

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Panama vs. England

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Kolumbien vs. Portugal

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Österreich vs. Algerien

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Österreich vs. Algerien

Fußball WM
9/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

9/12 Gruppen abgeschlossen: Die besten WM-Gruppendritten

Fußball WM
83
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Ägypten vs. Iran

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Ägypten vs. Iran

Fußball WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Neuseeland vs. Belgien

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Neuseeland vs. Belgien

Fußball WM

Kommentare

FIFA WM 2026 DR Kongo Usbekistan TV-Programm