WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt DR Kongo vs. Usbekistan

Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel DR Kongo gegen Usbekistan (ab 1:30 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan

Österreich: ORF & ORF On

Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich

Österreich: ORF & ORF On

Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: MagentaTV

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