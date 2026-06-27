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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Jordanien vs. Argentinien

WM 2026 heute live: Wo läuft Jordanien gegen Argentinien am Sonntag ab 4 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Jordanien vs. Argentinien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Sonntag mit dem Spiel Jordanien gegen Argentinien (ab 4 Uhr im LIVE-Ticker>>>) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel exklusiv bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: England vs. Panama

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Samstag, 27.06., 23:00 Uhr: Kroatien vs. Ghana

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: DR Kongo vs. Usbekistan

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: MagentaTV

Sonntag, 28.06., 01:30 Uhr: Kolumbien vs. Portugal

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Algerien vs. Österreich

  • Österreich: ORF & ORF On

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Sonntag, 28.06., 04:00 Uhr: Jordanien vs. Argentinien

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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