Argentinien-Teamchef kritisiert WM-Spielplan

Wird den Spielern bei der WM zu viel zugemutet?

Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni beklagt sich vor der Achtelfinal-Partie seiner Mannschaft gegen Ägypten (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker) über den eng getakteten Spielplan in der K.o.-Phase.

"Je näher man dem Ende kommt und je mehr Spiele absolviert wurden, desto mehr Erholung braucht man – doch genau das Gegenteil passiert", findet Scaloni.

"Die Erholungszeit ist nicht ideal"

Vor vier Tagen spielte Argentinien das Sechzehntelfinale gegen Kap Verde und musste dabei in die Verlängerung. Einige Spieler erlitten Krämpfe.

Die Hitze in Miami hätte seinem Team dabei zugesetzt. "Und jetzt spielen wir wieder mittags", klagt Scaloni und fordert längere Verschnaufpausen: "Die Erholungszeit ist nicht ideal."

Fünf Spiele in 17 Tagen?

Gegner Ägypten war übrigens ebenfalls am Freitag im Einsatz. Mo Salah und Co. waren mit der Ankickzeit allerdings etwas früher dran als Argentinien - laut Scaloni "kein riesiger Unterschied, aber ich glaube, dass Erholung umso wichtiger wird, je weiter die Weltmeisterschaft fortschreitet".

Sollte Argentinien das Finale erreichen, hätte das Team am Ende innerhalb von 17 Tagen fünf Spiele bestritten.

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