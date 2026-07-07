Ägypten ist die nächste Hürde auf Argentiniens Weg zur WM-Titelverteidigung.

Im WM-Achtelfinale treffen die beiden Teams am Dienstag aufeinander (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Team von Lionel Scaloni wurde im Sechzehntelfinale gehörig von Underdog Kap Verde gefordert. Erst in der Verlängerung konnte Argentinien das Sensationsteam biegen.

Auch für Ägypten war es ein längerer Arbeitstag. Gegen Australien setzten sich Mo Salah und Co. erst im Elfmeterschießen durch.

Im Viertelfinale wartet der Sieger der Begegnung Schweiz gegen Kolumbien.

WM-Achtelfinale Argentinien - Ägypten im LIVE-Ticker: