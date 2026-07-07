-
Highlights: Mega-Patzer von USA-Goalie gegen BelgienFIFA WM 2026
-
Highlights: Merino verhindert die Verlängerung doch nochFIFA WM 2026
-
WM-Eklat: Was ist eine Rote Karte noch wert?Ansakonferenz
-
Highlights: Ein Doppelpack, eine Rote und zwei Elfer bei Mexiko-EnglandFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland-Gala gegen BrasilienFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe-Elfer erlöst Frankreich gegen ParaguayFIFA WM 2026
-
Highlights: Effizientes Marokko macht es deutlichFIFA WM 2026
-
Highlights: Das Goldtor von Arias gegen GhanaFIFA WM 2026
-
Highlights: Traumtor - doch Argentinien biegt Kap Verde trotzdemFIFA WM 2026
-
Highlights: Elferkrimi! Ägypten zwingt Australien in die KnieFIFA WM 2026
Argentinien ARG
Ägypten EGY
Heute 18:00 Uhr
NEWS
WM heute: Achtelfinale Argentinien- Ägypten
Der amtierende Weltmeister bekommt es im Achtelfinale mit Ägypten zu tun. LIVE-Infos:
Ägypten ist die nächste Hürde auf Argentiniens Weg zur WM-Titelverteidigung.
Im WM-Achtelfinale treffen die beiden Teams am Dienstag aufeinander (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Das Team von Lionel Scaloni wurde im Sechzehntelfinale gehörig von Underdog Kap Verde gefordert. Erst in der Verlängerung konnte Argentinien das Sensationsteam biegen.
Auch für Ägypten war es ein längerer Arbeitstag. Gegen Australien setzten sich Mo Salah und Co. erst im Elfmeterschießen durch.
Im Viertelfinale wartet der Sieger der Begegnung Schweiz gegen Kolumbien.