Bei der Fußball-WM in Nordamerika geht Mittwochabend (ab 21.00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>) der Showdown in Gruppe B in Szene.

Kanada empfängt in Vancouver im direkten Duell um Platz eins die Schweiz. Beide Mannschaften halten bei vier Punkten, die "Ahornblätter" weisen jedoch das bessere Torverhältnis nach zwei Runden auf.

Die Tabelle der Gruppe B >>>

In Seattle stehen sich Bosnien-Herzegowina und Katar gegenüber, mit je einem Zähler bisher müssen beide Teams auf Sieg spielen, um die K.o.-Phase zu erreichen (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) .

Schweiz - Kanada: Duell um Gruppensieg

Kanada geht mit Personalsorgen in die entscheidende Partie um den Gruppensieg. Mittelfeldspieler Ismael Kone fehlt nach erlittenem Beinbruch gegen Katar für den Rest des Turniers (mehr dazu >>>).

Trainer Jesse Marsch sagte, dass der Ausfall sein Team "im Turnier schwächt". Der Einsatz des angeschlagenen Kapitäns Alphonso Davies (Oberschenkel) ist ebenso fraglich wie jener von Verteidiger Alfie Jones (Knöchelverletzung).

Beide Spieler könnten auch das dritte Gruppenspiel verpassen. Um Erster in Pool B zu werden, reicht dem Co-Gastgeber in Vancouver gegen die Schweiz ein Unentschieden.

Die Eidgenossen sind indes mit dem 4:1-Sieg gegen Bosnien-Herzegowina endgültig in der WM angekommen. Mit vier Zählern im Gepäck wollen sie nun auch die Kanadier schlagen und Platz eins fixieren.

Durch das offensive Pressing der Marsch-Truppe hofft die Elf von Coach Murat Yakin auf mehr Räume. Diese soll die Offensive um Sturmspitze Breel Embolo bespielen und ausnützen.

Bosnien-Herzegowina - Katar: Siegen oder Fliegen

Bosnien und Katar sind im direkten Duell auf einen Sieg angewiesen. Die jüngsten Auftritte verliefen enttäuschend: Bosnien unterlag der Schweiz deutlich, Katar ging gegen Kanada nach zwei Roten Karten mit 0:6 unter.

Beim Italien-Bezwinger hofft man auf eine erstarkte Offensivabteilung. Edin Dzeko, Ermedin Demirovic und auch Kerim Alajbegovic haben im bosnischen Spiel bisher kaum Eindruck hinterlassen.

"Es ist noch nichts verloren. Aber natürlich müssen wir jetzt gewinnen, um weiterzukommen", meinte Teamchef Sergej Barbarez. Er muss in Seattle auf den gesperrten Tarik Muharemovic verzichten.

Katar wartet auf ersten WM-Sieg

Die Katarer müssen Homam Ahmed und Assim Madibo vorgeben. Der Gastgeber von 2022 wirkt wie eines der schwächsten Teams dieser WM und geht als Außenseiter in die Partie.

Gewinnen die Araber, wäre es im sechsten Versuch der erste Sieg bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Der spanische Trainer Julen Lopetegui strich hervor, dass sein Team die Teilnahme verdient habe.

"Es gibt andere Länder, große Länder, die die WM nur im Fernsehen verfolgen - und wir sind hier. Und nun haben wir ein Finale vor uns." Auf den Sieger wartet ein mögliches Sechzehntelfinale gegen Co-Gastgeber USA.