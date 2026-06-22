WM-Programm, 23. Juni: Ronaldo will erstmals anschreiben

Der 2. Spieltag in der Gruppenphase der WM 2026 neigt sich dem Ende zu.

Ein Überblick über den Zeitplan am 23. Juni:

Programm, 23. Juni (MESZ):

02:00 Uhr: Norwegen - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

Die Nordeuropäer sind mit einem furiosen 4:1-Sieg über den Irak in die Weltmeisterschaft gestartet. Überragender Mann war dabei einmal mehr Erling Haaland mit einem Doppelpack.

Gegen den Senegal möchte Norwegen nun bereits die K.o.-Phase fixieren. Dafür ist ein Sieg nötig.

Der Senegal hingegen hat das Auftaktspiel gegen Frankreich zwar mit 1:3 verloren, dabei aber eine mehr als ansprechende Leistung gezeigt. Am Ende setzte sich dann aber doch die hohe individuelle Qualität des Gegners durch.

05:00 Uhr: Jordanien - Algerien (LIVE-Ticker >>>)

Das Duell der beiden ÖFB-Gegner: Jordanien kassierte zum Auftakt gegen Österreich eine 1:3-Niederlage. Dort zeigte der Underdog aber eine gute Leistung. Jetzt brennt man gegen Algerien auf die ersten WM-Punkte.

Auch die Nordafrikaner sind noch ohne Punkte bei dieser Endrunde. Gegen Titelverteidiger Argentinien gab es im ersten Spiel eine deutliche 0:3-Niederlage.

Sowohl für Jordanien, als auch für Algerien wäre ein Sieg enorm wichtig für eine mögliche K.o.-Runde.

19:00 Uhr: Portugal - Usbekistan (LIVE-Ticker >>>)

Portugal ist als einer der ganz großen Favoriten ins Turnier gestartet. Der Auftakt war jedoch alles andere als optimal. Gegen den Kongo setzte es nur ein 1:1-Remis. Superstar Cristiano Ronaldo blieb dabei blass.

Gegen Usbekistan geht man erneut als haushoher Favorit in die Partie. Alles andere als ein Sieg wäre eine faustdicke Überraschung.

Der Gegner aus Asien kassierte zum Auftakt gegen Kolumbien eine 1:3-Niederlage.

22:00 Uhr: England - Ghana (LIVE-Ticker >>>)

Die "Three Lions" konnten zum Auftakt gegen Kroatien überzeugen. Gegen den Vizeweltmeister von 2018 gab es einen verdienten 4:2-Erfolg.

Dabei zeigte sich vor allem Torjäger Harry Kane mit einem Doppelpack wie gewohnt in Torlaune.

Ghana ist gegen Panama ebenfalls perfekt ins Turnier gestartet. Die Afrikaner setzten sich am Ende mit 1:0 durch und sind damit punktegleich mit England.

Programm, 24. Juni (MESZ):

1:00 Uhr: Panama - Kroatien (LIVE-Ticker >>>)

Beide Teams sind mit einer Niederlage ins Turnier gestartet: Panama unterlag Ghana durch ein spätes Gegentor 0:1, Kroatien musste sich England 2:4 beugen.

Panama wartet damit weiter auf den ersten Punkt bei einer WM-Endrunde und hat nun nur zwei seiner letzten acht Partien für sich entscheiden können.

Die "Vatreni" gewannen 2022 nur eines ihrer drei Gruppenspiele (zwei Remis), haben danach aber das Halbfinale erreicht. 2018 wurde Kroatien überhaupt Vizeweltmeister.

4:00 Uhr: Kolumbien - Demokratische Republik Kongo (LIVE-Ticker >>>)

Sowohl Kolumbien als auch der Kongo haben ihren Auftakt erfolgreich bestritten: Die Südamerikaner bezwangen Usbekistan souverän 3:1, die Afrikaner feierten ihr 1:1 gegen Portugal wie einen Sieg.

Die Kolumbianer können mit einem weiteren Sieg bereits den Einzug ins Sechzehntelfinale fixieren. Die Truppe von Nestor Lorenzo hat übrigens sechs der letzten sieben Gruppenspiele gewonnen.

Der Kongo will den nächsten Gruppenfavoriten ins Wanken bringen. Ein weiterer Punktgewinn vor dem letzten Spieltag gegen Usbekistan könnte Gold wert sein.

21:00 Uhr: Schweiz - Kanada (LIVE-Ticker >>>)

Der letzte Spieltag in Gruppe B bringt das Duell um den ersten Platz.

Sowohl die Schweiz als auch Kanada halten bei vier Punkten, bei einer Punkteteilung hätte der WM-Co-Gastgeber das bessere Torverhältnis und würde entsprechend als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale gehen.

Beide Teams sind mit einem 1:1 in die WM gestartet. Die Schweiz schlug Bosnien-Herzegowina daraufhin 4:1, Kanada deklassierte Katar 6:0.

21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Katar (LIVE-Ticker >>>)

Im Parallel-Duell wollen beide Teams ihre Chance auf einen K.o.-Platz über den Weg der acht besten Gruppendritten am Leben erhalten.

Ein Unentschieden würde beide Nationen mit hoher Wahrscheinlichkeit eliminieren. Sowohl Bosnien-Herzegowina als auch Katar könnten theoretisch noch auf Platz 2 springen, brauchen dafür aber hohe Siege und gleichzeitig deutliche Niederlagen von Kanada bzw. der Schweiz.

Die Bosnier haben in ihren letzten acht Pflichtspielen nur einen Sieg nach 90 Minuten eingefahren. Katar blieb in den letzten acht Pflichtspielen überhaupt sieglos.

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