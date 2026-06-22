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Algerien Algerien DZA
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WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Jordanien vs. Algerien

WM 2026 heute live: Wo läuft Jordanien gegen Algerien am Dienstag ab 5:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Jordanien vs. Algerien Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Spiel Jordanien gegen Algerien (Dienstag, ab 5:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Montag, 22.06.2026, 19:00 Uhr: Argentinien vs. Österreich

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 23:00 Uhr: Frankreich vs. Irak

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 23.06.2026, 02:00 Uhr: Norwegen vs. Senegal

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 23.06.2026, 05:00 Uhr: Jordanien vs. Algerien

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

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