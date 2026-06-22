WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Jordanien vs. Algerien

Die FIFA WM 2026 geht am Dienstag mit dem Spiel Jordanien gegen Algerien (Dienstag, ab 5:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ARD, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Montag, 22.06.2026, 19:00 Uhr: Argentinien vs. Österreich

Österreich: ServusTV & ServusTV On

Deutschland: ARD & MagentaTV

Montag, 22.06.2026, 23:00 Uhr: Frankreich vs. Irak

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ARD & MagentaTV

Dienstag, 23.06.2026, 02:00 Uhr: Norwegen vs. Senegal

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: MagentaTV

Dienstag, 23.06.2026, 05:00 Uhr: Jordanien vs. Algerien

Österreich: ORF 1 & ORF ON

Deutschland: ZDF & MagentaTV

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