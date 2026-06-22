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WM morgen um 2 Uhr: Norwegen - Senegal

In Gruppe I treffen die Frankreich-Verfolger Norwegen und Senegal aufeinander. LIVE-Infos:

WM morgen um 2 Uhr: Norwegen - Senegal Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
Textquelle: © LAOLA1
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Norwegen trifft in der Nacht von Montag auf Dienstag (MEZ/ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Rahmen der Gruppe I der FIFA Weltmeisterschaft 2026 auf den Senegal.

Erling Haalands Nordlichter starteten gut in die WM und siegten in Runde eins verdient mit 4:1 gegen den Irak und halten damit bei drei Punkten.

Die Afrikaner schlugen sich im Duell mit Frankreich lange gut, dennoch verlor man am Ende mit 1:3. Damit steht der Senegal schon etwas unter Druck - gegen die Norweger muss gepunktet werden.

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