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NEWS
WM morgen um 2 Uhr: Norwegen - Senegal
In Gruppe I treffen die Frankreich-Verfolger Norwegen und Senegal aufeinander. LIVE-Infos:
Norwegen trifft in der Nacht von Montag auf Dienstag (MEZ/ab 02:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) im Rahmen der Gruppe I der FIFA Weltmeisterschaft 2026 auf den Senegal.
Erling Haalands Nordlichter starteten gut in die WM und siegten in Runde eins verdient mit 4:1 gegen den Irak und halten damit bei drei Punkten.
Die Afrikaner schlugen sich im Duell mit Frankreich lange gut, dennoch verlor man am Ende mit 1:3. Damit steht der Senegal schon etwas unter Druck - gegen die Norweger muss gepunktet werden.
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