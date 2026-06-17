Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 steigen nach Österreich auch zwei Turnier-Favoriten ein!

Ein Überblick über den Zeitplan des Tages:

Programm, 17. Juni (MESZ):

19:00 Uhr: Portugal - DR Kongo (LIVE-Ticker >>>)

Portugal steht vor der siebten WM-Teilnahme in Folge - ein WM-Titel sprang für den Europameister von 2016 noch nicht heraus. Die beste Platzierung war ein 3. Platz 1966.

Superstar Cristiano Ronaldo wird zum sechsten Mal an einer WM teilnehmen. Bei seiner voraussichtlich letzten Endrunde könnte der 41-Jährige den legendären Eusebio als WM-Rekordtorschützen Portugals ein- bzw. überholen. Ihm fehlt noch ein Tor.

Gegen die Demokratische Republik Kongo ist die "Selecao" klarer Favorit - der Weltranglisten-46. sprang als vorletztes Team auf den WM-Zug auf.

Die "Leoparden" mussten 52 Jahre auf die nächste WM-Teilnahme warten - letztmals war man 1974, damals noch als Zaire, dabei.

22:00 Uhr: England - Kroatien (LIVE-Ticker >>>)

Zum Start von Pool L treffen die beiden Gruppenfavoriten aufeinander - bei der EURO 2021 duellierten sich beide Nationen ebenfalls im ersten Gruppenspiel. England siegte dank eines Treffers von Raheem Sterling mit 1:0.

Das letzte WM-Duell ist erst acht Jahre her. 2018 gewann Kroatien im Halbfinale mit 2:1 nach Verlängerung. Das Siegtor erzielte Mario Mandzukic.

Die "Three Lions" gehen auf die Jagd auf ihren zweiten WM-Titel nach 1966 und vertrauen dabei vor allem auf Torjäger Harry Kane.

Kroatien visiert dagegen erneut eine Top-Platzierung an, erreichte in Russland und Katar jeweils den dritten Rang.

Programm, 18. Juni (MESZ:

1:00 Uhr: Ghana-Panama (LIVE-Ticker >>>)

Hinter England und Kroatien dürften sich die beiden um Platz drei in Gruppe L duellieren - mit einem Marktwert von 234,6 Millionen Euro ist die Mannschaft Ghanas gegen Panama (34,55 Millionen Euro) aber der Favorit. Alleine der Marktwert von Antoine Semenyo übersteigt mit 80 Millionen Euro den Marktwert des Gegners um mehr als das Doppelte.

Für Ghana ist es die fünfte WM-Teilnahme, das beste Ergebnis ist der Viertelfinaleinzug 2010. Panama ist erst das zweite Mal bei einer WM-Endrunde dabei. 2018 schaffte es das Team nicht über die Gruppenphase hinaus.

Ghana muss zum Auftakt auf Thomas Partey verzichten. Gegen den Spieler laufen Verfahren wegen Sexualdelikten, Kanada verweigerte ihm die Einreise.

Eine 1:5-Klatsche gegen Österreich bescherte Ghana kurz vor der WM einen Teamchefwechsel: Anstelle von Otto Addo steht nun Carlos Queiroz an der Seitenlinie.

4:00 Usbekistan-Kolumbien (LIVE-Ticker >>>)

Usbekistan ist einer der WM-Neulinge. Die meisten Spieler spielen in der heimischen Liga oder in weniger guten Bewerben, internationale Erfahrung ist Mangelware.

Teamchef der Usbeken ist ein bekannter Name: Fabio Cannavaro, WM-Sieger 2006 mit Italien, coacht das Team seit 2006.

Kolumbien ist eine Wundertüte: In der Quali wurden Brasilien, Argentinien und Chile besiegt, zudem erreichte das Team das Finale der Copa America. Gleichzeitig wurde die WM-Quali mit einem Durchhänger gegen Ende der Qualifikation fast noch verspielt.

Bereits sechs Mal war Kolumbien bei einer WM dabei. Das beste Ergebnis gab es 2014 mit dem Viertelfinale. Der Shootingstar von damals - James Rodriguez - spielt nach wie vor eine Schlüsselrolle, Luis Diaz von Bayern München ist ein weiterer wichtiger Spieler.

18:00 Uhr: Tschechien-Südafrika (LIVE-Ticker >>>)

Die Tschechen stehen gegen Südafrika bereits etwas unter Zugzwang. Der Auftakt ging mit 1:2 gegen Südkorea nämlich verloren.

Südafrika hat in Spiel zwei ebenfalls einiges gutzumachen. Im Eröffnungsspiel in Mexiko-City kassierte die Mannschaft eine 0:2-Niederlage und präsentierte sich defensiv inferior.

Gleich zwei Südafrikaner können in diesem Spiel nur zuschauen: Yaya Sithole und Themba Zwane fehlen nach Roten Karten im ersten Spiel gesperrt.

21:00 Schweiz-Bosnien (LIVE-Ticker >>>)

Alles offen in Gruppe B! Sowohl die beiden Kontrahenten dieser Begegnung als auch Katar und Kanada halten bei je einem Punkt - zum Auftakt gab es jeweils 1:1-Unentschieden. Erste Tendenzen könnte es also am zweiten Spieltag geben!

Die Schweiz hatte sich vor der WM viel vorgenommen - das beste Turnier ihrer Geschichte gaben die "Eidgenossen" als Ziel aus. Würde bedeuten: Die drei Viertelfinaleinzüge 1934, 1938 und 1954 sollen übertroffen werden. Gegen Katar gab es in Spiel Nummer eins kurz vor Ende den Ausgleichstreffer, und von Kapitän Granit Xhaka daraufhin auch herbe Kritik an den Mitspielern. Der Druck liegt in diesem Spiel sicher nicht bei Bosnien, das erst zum zweiten Mal bei einer WM-Endrunde dabei ist.

Für vier Spieler von Bosnien-Herzegowina wird es ein besonderes Spiel. Mit Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Nikola Katic und Armin Gigovic hat ein Quartett einen engen Bezug zur Schweiz.

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