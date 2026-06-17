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WM-Quiz: Wie gut kennst du Marko Arnautovic?

Der ÖFB-Rekordtorschütze erzielte in seinem ersten WM-Spiel auch sein erstes WM-Tor. Doch wie gut kennst du den Stürmer eigentlich?

WM-Quiz: Wie gut kennst du Marko Arnautovic? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Teste dein Wissen über den ÖFB-Rekordtorschützen im Quiz von LAOLA1 anlässlich der Weltmeisterschaft 2026.

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