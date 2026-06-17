JAAA! Auftakt geglückt: ÖFB-Team ringt Jordanien nieder!

Das ÖFB-Team darf über einen gelungenen WM-Auftakt jubeln! Die Rangnick-Elf schlägt Jordanien nach einem intensiven Fight mit 3:1.

Jordanien beginnt überraschend mutig und mit Zug nach vorne. Die erste Chance hat auch der Außenseiter, Haddad trifft das Außennetz (2.)

Das ÖFB-Team versucht, Lösungen zu finden, der letzte Pass kommt aber kaum durch. Jordanien lauert auf Konter, einen solchen schließt nach einer Österreich-Ecke Al Fakhouri ab, Schlager hält (11.).

Mit dem ersten gefährlichen Schuss geht Österreich in Führung. Schlager legt am Sechzehner zurück auf Schmid, der abzieht und den Ball (fast) genau ins Kreuzeck hämmert (20.)!

Doch Jordanien lässt sich nicht entmutigen und trifft fast im Gegenzug nach einem Eckball in Person von Olwan die Latte (22.).

Schlager und Lienhart verhindern den Ausgleich

Die Rangnick-Elf zeigt sich danach offensiv verbessert, bleibt aber in der Defensive anfällig. Posch legt sich den Ball nach einem Konter zu weit vor und vergibt so eine gute Gelegenheit (33.), Jordanien dagegen kommt zu einer gefährlichen Doppelchance im Strafraum, die Keeper Schlager und Lienhart zunichte machen können (35.).

Vor der Pause wird Jordanien immer besser und baut Druck auf, ein Schuss von Tamari verfehlt sein Ziel (45.+1). Das ÖFB-Team schafft es aber, die Führung in die Pause zu bringen.

In der Pause wechselt Ralf Rangnick erstmals und bringt Arnautovic für Kalajdzic.

Olwan schockt ÖFB-Team mit dem Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kommt Jordanien mit viel Schwung aus der Kabine und nutzt diesen umgehend. Schlager verliert im Aufbau den Ball, Olwan vollendet den Konter per Schlenzer ins lange Eck zum Ausgleich (50.).

Nach knapp einer Stunde wechselt Rangnick erneut - und zwar gleich dreifach. Danso, Chukwuemeka und Wanner kommen für Alaba, Schlager und Mwene (59.).

Die Wechsel tun dem Spiel des ÖFB-Teams gut und man findet wieder besser ins Spiel. Nach einer Flanke von Laimer lässt Jordaniens Keeper Abulaila den Ball aus, Chukwuemeka kann diesen aber nicht im Tor unterbringen (63.).

Per Ecke ins Glück

Kurz darauf patzt der Schlussmann bei einer Ecke erneut, Arnautovic steht genau richtig und staubt ab (68.) - doch der VAR meldet sich. Referee Beida wird zum Bildschirm gerufen und erkennt nach Studium der Bilder den Treffer wegen eines vorhergehenden Handspiels von Posch ab.

Unmittelbar nach der Trinkpause ist es aber soweit: Wieder ist es eine Ecke, die hereinfliegt, mehrere Spieler steigen hoch, zum Schluss ist Jordaniens Al Arab dran, der den Ball ins eigene Tor abfälscht - 2:1 (77.).

Arnautovic vergibt die Entscheidung

Nach 82 Minuten geht Torschütze Schmid vom Feld, er wird durch Wimmer ersetzt. Österreich hat das Spiel danach einigermaßen im Griff und man merkt dem Team das Bemühen an, nachlegen zu wollen.

Wenige Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit muss Posch nach einem Zusammenstoß länger behandelt werden, kann aber weitermachen.

Aufregende Nachspielzeit

Aufgrund der zahlreichen Unterbrechungen gibt es satte zehn Minuten Nachspielzeit. In der zweiten Minute ebendieser hat Arnautovic das 3:1 am Fuß, diesmal kann sich Abulaila aber auszeichnen (90.+2).

In der neunten Minute der Nachspielzeit ist es erneut Arnautovic, der im Strafraum freigespielt wird, sein Abschluss wird aber entscheidend abgefälscht - und plötzlich meldet sich wieder der VAR. Obaid war mit der Hand dran, es gibt Elfmeter!

Arnautovic tritt an und verwandelt sicher, sein 48. Treffer im Nationalteam. Kurz darauf ist Schluss, Österreich gewinnt erstmals seit knapp 36 Jahren ein Spiel bei einer Endrunde.