WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?
Mit der "Equipe Tricolore" steigt einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel ins Turnier ein. Gegner ist der Senegal. Die Spiele am 16. Juni im Überblick:
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!
Ein Überblick über den Zeitplan:
Programm, 16. Juni (MESZ):
21:00 Uhr: Frankreich - Senegal (LIVE-Ticker >>>)
Frankreich ist bei der WM 2026 einer der absoluten Top-Favoriten. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften stand man immer in Finale, 2018 wurde man Weltmeister.
Mit Nationaltrainer Didier Deschamps sowie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté und Lucas Hernandez sind noch fünf Weltmeister von 2018 bei dieser WM dabei.
Für Senegal ist es die vierte WM-Teilnahme. Bei der WM-Premiere 2002 überraschte man auf Anhieb mit einem 1:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen dem amtierenden Weltmeister Frankreich.
Programm, 17. Juni (MESZ):
0:00 Uhr: Irak - Norwegen (LIVE-Ticker >>>)
Der Irak qualifzierte sich als 48. und letztes Team für die WM. 21 Qualifikationsspiele mussten absolviert werden.
Die Nation aus der asiatischen Konföderation ist erstmals seit 1986 wieder bei einer WM dabei.
Norwegen bestreitet seine erste WM seit dem Achtelfinal-Aus 1998.
Die Mannschaft von Trainer Stale Solbakken wird als Geheimfavorit gehandelt und von Superstar Erling Haaland angeführt.
3:00 Uhr: Argentinien - Algerien (LIVE-Ticker >>>)
Der Weltranglisten-Erste und amtierende Weltmeister bestreitet sein erstes WM-Spiel.
Auf dem Weg zum WM-Titel 2022 verlor Argentinien das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien mit 1:2.
Es könnte der letzte Tanz von Lionel Messi sein - "La Pulga" erzielte bei der WM-Generalprobe gegen Island alle drei Tore.
Algerien reist mit Selbstvertrauen zur WM, gewann die letzten beiden Testspiele gegen Bolivien (4:0) und die Niederlande (1:0).
Es ist die fünfte WM-Teilnahme der Mannschaft von Teamchef Vladimir Petkovic. Zuletzt war Algerien 2014 (Achtelfinale) dabei.
6:00 Uhr: Österreich - Jordanien (LIVE-Ticker >>>)
Das ÖFB-Team bestreitet gegen den Weltranglisten-63. sein erstes WM-Spiel seit 28 Jahren.
Vor dem WM-Auftakt hat Teamchef Ralf Rangnick seinen Vertrag bis zur EURO 2028 verlängert.
Jordanien hat sich erstmals für eine WM qualifiziert, verlor die letzten zwei Testspiele gegen die Schweiz (1:4) und Kolumbien (0:2).
Die wohl talentierteste Generation der jordanischen Fußball-Geschichte hat 2024 den Einzug ins Finale der Asienmeisterschaft geschafft. Das Endspiel gegen Katar wurde 1:3 verloren.
19:00 Uhr: Portugal - DR Kongo (LIVE-Ticker >>>)
Portugal steht vor der siebten WM-Teilnahme in Folge - ein WM-Titel sprang für den Europameister von 2016 noch nicht heraus. Die beste Platzierung war ein 3. Platz 1966.
Superstar Cristiano Ronaldo wird zum sechsten Mal an einer WM teilnehmen. Bei seiner voraussichtlich letzten Endrunde könnte der 41-Jährige den legendären Eusebio als WM-Rekordtorschützen Portugals ein- bzw. überholen. Ihm fehlt noch ein Tor.
Gegen die Demokratische Republik Kongo ist die "Selecao" klarer Favorit - der Weltranglisten-46. sprang als vorletztes Team auf den WM-Zug auf.
Die "Leoparden" mussten 52 Jahre auf die nächste WM-Teilnahme warten - letztmals war man 1974, damals noch als Zaire, dabei.
22:00 Uhr: England - Kroatien (LIVE-Ticker >>>)
Zum Start von Pool L treffen die beiden Gruppenfavoriten aufeinander - bei der EURO 2021 duellierten sich beide Nationen ebenfalls im ersten Gruppenspiel. England siegte dank eines Treffers von Raheem Sterling mit 1:0.
Das letzte WM-Duell ist erst acht Jahre her. 2018 gewann Kroatien im Halbfinale mit 2:1 nach Verlängerung. Das Siegtor erzielte Mario Mandzukic.
Die "Three Lions" gehen auf die Jagd auf ihren zweiten WM-Titel nach 1966 und vertrauen dabei vor allem auf Torjäger Harry Kane.
Kroatien visiert dagegen erneut eine Top-Platzierung an, erreichte in Russland und Katar jeweils den dritten Rang.
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Alle Tabellen/Gruppen der Fußball-WM 2026 >>>