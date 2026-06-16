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WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

Mit der "Equipe Tricolore" steigt einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel ins Turnier ein. Gegner ist der Senegal. Die Spiele am 16. Juni im Überblick:

WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt? Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
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Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!

Ein Überblick über den Zeitplan:

Programm, 16. Juni (MESZ):

21:00 Uhr: Frankreich - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

  • Frankreich ist bei der WM 2026 einer der absoluten Top-Favoriten. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften stand man immer in Finale, 2018 wurde man Weltmeister.

  • Mit Nationaltrainer Didier Deschamps sowie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté und Lucas Hernandez sind noch fünf Weltmeister von 2018 bei dieser WM dabei.

  • Für Senegal ist es die vierte WM-Teilnahme. Bei der WM-Premiere 2002 überraschte man auf Anhieb mit einem 1:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen dem amtierenden Weltmeister Frankreich.

Programm, 17. Juni (MESZ):

0:00 Uhr: Irak - Norwegen (LIVE-Ticker >>>)

  • Der Irak qualifzierte sich als 48. und letztes Team für die WM. 21 Qualifikationsspiele mussten absolviert werden.

  • Die Nation aus der asiatischen Konföderation ist erstmals seit 1986 wieder bei einer WM dabei.

  • Norwegen bestreitet seine erste WM seit dem Achtelfinal-Aus 1998.

  • Die Mannschaft von Trainer Stale Solbakken wird als Geheimfavorit gehandelt und von Superstar Erling Haaland angeführt.

3:00 Uhr: Argentinien - Algerien (LIVE-Ticker >>>)

  • Der Weltranglisten-Erste und amtierende Weltmeister bestreitet sein erstes WM-Spiel.

  • Auf dem Weg zum WM-Titel 2022 verlor Argentinien das Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien mit 1:2.

  • Es könnte der letzte Tanz von Lionel Messi sein - "La Pulga" erzielte bei der WM-Generalprobe gegen Island alle drei Tore.

  • Algerien reist mit Selbstvertrauen zur WM, gewann die letzten beiden Testspiele gegen Bolivien (4:0) und die Niederlande (1:0).

  • Es ist die fünfte WM-Teilnahme der Mannschaft von Teamchef Vladimir Petkovic. Zuletzt war Algerien 2014 (Achtelfinale) dabei.

6:00 Uhr: Österreich - Jordanien (LIVE-Ticker >>>)

  • Das ÖFB-Team bestreitet gegen den Weltranglisten-63. sein erstes WM-Spiel seit 28 Jahren.

  • Vor dem WM-Auftakt hat Teamchef Ralf Rangnick seinen Vertrag bis zur EURO 2028 verlängert.

  • Jordanien hat sich erstmals für eine WM qualifiziert, verlor die letzten zwei Testspiele gegen die Schweiz (1:4) und Kolumbien (0:2).

  • Die wohl talentierteste Generation der jordanischen Fußball-Geschichte hat 2024 den Einzug ins Finale der Asienmeisterschaft geschafft. Das Endspiel gegen Katar wurde 1:3 verloren.

19:00 Uhr: Portugal - DR Kongo (LIVE-Ticker >>>)

  • Portugal steht vor der siebten WM-Teilnahme in Folge - ein WM-Titel sprang für den Europameister von 2016 noch nicht heraus. Die beste Platzierung war ein 3. Platz 1966.

  • Superstar Cristiano Ronaldo wird zum sechsten Mal an einer WM teilnehmen. Bei seiner voraussichtlich letzten Endrunde könnte der 41-Jährige den legendären Eusebio als WM-Rekordtorschützen Portugals ein- bzw. überholen. Ihm fehlt noch ein Tor.

  • Gegen die Demokratische Republik Kongo ist die "Selecao" klarer Favorit - der Weltranglisten-46. sprang als vorletztes Team auf den WM-Zug auf.

  • Die "Leoparden" mussten 52 Jahre auf die nächste WM-Teilnahme warten - letztmals war man 1974, damals noch als Zaire, dabei.

22:00 Uhr: England - Kroatien (LIVE-Ticker >>>)

  • Zum Start von Pool L treffen die beiden Gruppenfavoriten aufeinander - bei der EURO 2021 duellierten sich beide Nationen ebenfalls im ersten Gruppenspiel. England siegte dank eines Treffers von Raheem Sterling mit 1:0.

  • Das letzte WM-Duell ist erst acht Jahre her. 2018 gewann Kroatien im Halbfinale mit 2:1 nach Verlängerung. Das Siegtor erzielte Mario Mandzukic.

  • Die "Three Lions" gehen auf die Jagd auf ihren zweiten WM-Titel nach 1966 und vertrauen dabei vor allem auf Torjäger Harry Kane.

  • Kroatien visiert dagegen erneut eine Top-Platzierung an, erreichte in Russland und Katar jeweils den dritten Rang.

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Bilder: Das waren die WM-Bälle seit 1970

1970 - Mexiko
1974 - BR Deutschland

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