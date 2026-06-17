Jetzt verfügbar: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

Endlich ist es da!

Gemeinsam mit 11teamsports haben wir unser eigenes Ansakonferenz-Trikot entwickelt – schlicht, edel und mit jeder Menge Leidenschaft für den österreichischen Fußball.

Das Trikot präsentiert sich in einem eleganten Schwarz, veredelt mit rot-weiß-roten Akzenten und unserem brandneuen ADMIRAL WM-Ansakonferenz-Wappen, das stolz direkt über dem Herzen sitzt.

Zum Start ist das Ansakonferenz-Trikot für nur 39,95 € erhältlich! Hier erhältlich >>>

Wichtig: Die Stückzahl ist begrenzt. Wer sich sein Exemplar sichern möchte, sollte nicht lange warten!