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Ansakonferenz
Jetzt verfügbar: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot
Für echte Fans: Gönn dir das Trikot der ADMIRAL Ansakonferenz.
Endlich ist es da!
Gemeinsam mit 11teamsports haben wir unser eigenes Ansakonferenz-Trikot entwickelt – schlicht, edel und mit jeder Menge Leidenschaft für den österreichischen Fußball.
Das Trikot präsentiert sich in einem eleganten Schwarz, veredelt mit rot-weiß-roten Akzenten und unserem brandneuen ADMIRAL WM-Ansakonferenz-Wappen, das stolz direkt über dem Herzen sitzt.
Zum Start ist das Ansakonferenz-Trikot für nur 39,95 € erhältlich! Hier erhältlich >>>
Wichtig: Die Stückzahl ist begrenzt. Wer sich sein Exemplar sichern möchte, sollte nicht lange warten!