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Österreich AUT
Jordanien JOR
Morgen 06:00 Uhr
NEWS
WM um 6:00 Uhr LIVE: Österreich - Jordanien
Das Warten hat ein Ende! Österreich startet gegen Jordanien in die WM 2026. LIVE-Infos:
Endlich ist es soweit: Österreich hat seinen ersten Aufgritt bei der Weltmeisterschaft 2026! Gegner zum Auftakt in ist Jordanien - ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker und als LIVE-Watchparty >>>)
Teamchef Ralf Rangnick und seine Mannschaft treffen in Gruppe J neben Jordanien auch auf Argentinien und Algerien.
Zuletzt siegte die ÖFB-Truppe beim Test in Wien 1:0 gegen Tunesien. Gegen die Jordanier sind Sabitzer und Co. Favorit.
Jordanien selbst ist absoluter Außenseiter in der Gruppe. Im finalen WM-Test verlor man 0:2 gegen Kolumbien.