Endlich ist es soweit: Österreich hat seinen ersten Aufgritt bei der Weltmeisterschaft 2026! Gegner zum Auftakt in ist Jordanien - ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker und als LIVE-Watchparty >>>)

Teamchef Ralf Rangnick und seine Mannschaft treffen in Gruppe J neben Jordanien auch auf Argentinien und Algerien.

Zuletzt siegte die ÖFB-Truppe beim Test in Wien 1:0 gegen Tunesien. Gegen die Jordanier sind Sabitzer und Co. Favorit.

Jordanien selbst ist absoluter Außenseiter in der Gruppe. Im finalen WM-Test verlor man 0:2 gegen Kolumbien.

Österreich - Jordanien im LIVE-Ticker: