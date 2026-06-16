Österreich Österreich AUT
Jordanien Jordanien JOR
Morgen 06:00 Uhr
1 1.36
X 5.00
2 8.00
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM um 6:00 Uhr LIVE: Österreich - Jordanien

Das Warten hat ein Ende! Österreich startet gegen Jordanien in die WM 2026. LIVE-Infos:

WM um 6:00 Uhr LIVE: Österreich - Jordanien Foto: © GEPA / KI
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Endlich ist es soweit: Österreich hat seinen ersten Aufgritt bei der Weltmeisterschaft 2026! Gegner zum Auftakt in ist Jordanien - ab 6:00 Uhr im LIVE-Ticker und als LIVE-Watchparty >>>)

Teamchef Ralf Rangnick und seine Mannschaft treffen in Gruppe J neben Jordanien auch auf Argentinien und Algerien.

Zuletzt siegte die ÖFB-Truppe beim Test in Wien 1:0 gegen Tunesien. Gegen die Jordanier sind Sabitzer und Co. Favorit.

Jordanien selbst ist absoluter Außenseiter in der Gruppe. Im finalen WM-Test verlor man 0:2 gegen Kolumbien.

Österreich - Jordanien im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Jordanien

WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Jordanien

FIFA WM
1
Wen stellt Rangnick gegen Jordanien auf?

Wen stellt Rangnick gegen Jordanien auf?

ÖFB-Team
51
Unsere ÖFB-Elf gegen Jordanien

Unsere ÖFB-Elf gegen Jordanien

FIFA WM
6
Janko, Herzog & Prantl: ER soll gegen Jordanien in die Startelf

Janko, Herzog & Prantl: ER soll gegen Jordanien in die Startelf

ÖFB-Team
6
David Alaba: "Für uns alle geht ein Traum in Erfüllung"

David Alaba: "Für uns alle geht ein Traum in Erfüllung"

FIFA WM
24
Was Rangnick vom WM-Start gegen Jordanien erwartet

Was Rangnick vom WM-Start gegen Jordanien erwartet

ÖFB-Team
29
Österreich vs. Jordanien: 5 Dinge, die ihr wissen müsst

Österreich vs. Jordanien: 5 Dinge, die ihr wissen müsst

FIFA WM
16

Kommentare

FIFA WM 2026 Marcel Sabitzer Ralf Rangnick Österreich (Team, Fußball) Jordanien ÖFB-Team