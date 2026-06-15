Argentinien spielt für Ikone Messi: "Wir wollen ihm dienen"

Bei Argentiniens WM-Auftaktspiel gegen Algerien (Mittwoch, 3:00 Uhr MESZ, im LIVE-Ticker >>>) werden wieder alle Blicke auf Lionel Messi gerichtet sein.

Für den Kapitän des Weltmeisters ist es seine sechste und ziemlich sicher die letzte WM.

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"Es ist immer eine Ehre, mit dem größten Fußballer aller Zeiten zu spielen. Wir wollen für ihn da sein, wollen ihm dienen", sagte Abwehrchef Nicolas Otamendi am Montag.

Martinez brach sich in EL-Finale Finger

Der Einsatz von Stammgoalie Emiliano Martinez ist noch offen.

"Ich habe den Spielern noch nicht gesagt, wer spielt. Emiliano geht es gut, er steht zur Verfügung. Ich glaube, er wird spielen", sagte Teamchef Lionel Scaloni mit Blick auf die Partie in Kansas City.

Martinez hatte sich im Europa-League-Finale seines Klubs Aston Villa gegen den SC Freiburg den Finger gebrochen.

Scaloni jedenfalls gab sich vor dem Start des Titelverteidigers tiefenentspannt. "Es ist nur ein Fußballspiel. Wir wissen von der letzten WM, dass nicht alles schon nach dem ersten Spiel entschieden ist", erinnerte Scaloni an die 1:2-Niederlage der "Albiceleste" gegen Saudi-Arabien beim Auftakt in Katar.