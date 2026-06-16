David Alaba: "Für uns alle geht ein Traum in Erfüllung"

Auf Klub-Ebene hat David Alaba alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Mit dem Nationalteam hat er an zwei Europameisterschaften teilgenommen. Nun wird mit dem WM-Auftaktmatch gegen Jordanien der letzte weiße Fleck auf seiner persönlichen Fußball-Landkarte getilgt.

Ein langer Weg

"Nicht nur ich, auch ein paar andere versuchen schon lange, bei so einem Turnier dabei zu sein. Da ist für uns alle ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte der Wiener am Montag (Ortszeit) in Santa Clara.

Alaba sieht sich und seine Kollegen für die Partie im San Francisco Bay Area Stadium gerüstet.

"Alles angerichtet"

"Einen Jetlag hat keiner mehr, wir haben uns gut angepasst. Die Uhrzeit (Anm.: Anpfiff ist um 21.00 Uhr Ortszeit) passt sehr gut, das Wetter wird auch gut sein. Deshalb ist alles angerichtet."

Nur der Rasen müsse noch gewässert werden, erklärte der ÖFB-Teamkapitän. "Er hat Ähnlichkeiten zum Trainingsplatz in Santa Barbara, ist ein bisschen hart, aber der Ball wird ganz gut laufen."

Große Freude über Rangnick-Verlängerung

Die Freude über die Vertragsverlängerung von Teamchef Ralf Rangnick ist bei Alaba nach wie vor groß. "Wir sind alle superhappy. Das ist fürs Nationalteam und für den gesamten Fußball in Österreich sehr positiv für die nächsten Jahre", meinte der 33-Jährige.

"Wir wissen, was wir an ihm haben. Was er mit uns als Mannschaft gemacht hat, ist geisteskrank."