Ex-Salzburger: "Habe geweint, nachdem Kroatien verloren hatte"

Kroatien startet am Mittwoch in Arlington (Texas) mit dem Duell gegen England (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in die Weltmeisterschaft 2026.

"Im ersten Spiel treffen wir auf einen starken Gegner mit guten Spielern. Wir müssen kompakt stehen; es wird Momente geben, in denen es für uns schwierig wird, aber ich glaube, dass wir ein positives Ergebnis erzielen können", sagte Luka Sucic vor dem Top-Spiel der Gruppe L auf einer Pressekonferenz.

Für den in Linz geborenen Ex-Salzburger ist es die zweite WM-Teilnahme. Vor vier Jahren in Katar kam der 23-Jährige allerdings nicht zum Einsatz.

Bitteres EM-Aus gegen die Türkei

Der Mittelfeldspieler, der seit 2024 bei Real Sociedad unter Vertrag steht, fiebert seit der Kindheit mit den "Vatreni" (Feurigen) mit.

Eine erste prägende Fußballerfahrung machte Sucic bei der Europameisterschaft 2008. In Wien traf Kroatien im EM-Viertelfinale auf die Türkei.

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Das Spiel ging in die Verlängerung, Kroatien traf in der 119. Minute zur 1:0-Führung. Doch die Türkei glich in der Nachspielzeit der Verlängerung aus und setzte sich schlussendlich im Elfmeterschießen durch.

"Ich habe geweint, nachdem Kroatien in Wien gegen die Türkei verloren hatte", offenbarte Sucic nun. Damals war er knapp sechs Jahre alt.

Caleta-Car über Kane: "Meister seines Fachs"

Bei der EM 2024 in Deutschland schied Kroatien bereits in der Vorrunde aus.

Möglicherweise halten die Kroaten den Ball vor dem Spiel gegen England auch deshalb etwas flach. "Es ist wichtig, dass wir uns nicht zu viel zumuten – gegen England müssen wir einen kühlen Kopf bewahren", sagte Innenverteidiger Duje Caleta-Car, der in der Vergangenheit ebenfalls für den FC Red Bull Salzburg gespielt hatte.

Der 29-Jährige war in der abgelaufenen Saison von Olympique Marseille an Sucic-Klub Real Sociedad verliehen. In der Vergangenheit lief er zudem in der Premier League für Southampton auf, er kennt den englischen Fußball also.

Von Bayern-Stürmer Harry Kane zeigte sich Caleta-Car beeindruckt: "Seine Laufwege und sein Stellungsspiel – man sieht jederzeit, dass er ein Meister seines Fachs ist."

Kroatiens weitere Gruppengegner heißen Panama und Ghana.

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