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WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B
Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar und die Schweiz rittern in Gruppe A um den Aufstieg. LIVE-Infos:
48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.
So auch in Gruppe B, in der Gastgeber Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar und die Schweiz um den Aufstieg kämpfen.
Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.
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