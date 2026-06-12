WM 2026: Die Tabelle der Gruppe B

48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.

So auch in Gruppe B, in der Gastgeber Kanada, Bosnien-Herzegowina, Katar und die Schweiz um den Aufstieg kämpfen.

Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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So steht es in Gruppe A: