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DFB-Kicker kannte WM-Gruppengegner nicht

Aleksandar Pavlovic sorgt vor dem ersten WM-Spiel gegen Curacao mit einer ehrlichen Aussage für Aufmerksamkeit. Der DFB-Mittelfeldspieler kannte den Inselstaat bei der Auslosung noch nicht.

DFB-Kicker kannte WM-Gruppengegner nicht Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Kurz vor dem WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao (Sonntag, 19:00 Uhr MESZ im LIVE-Ticker >>>) sorgt Aleksandar Pavlovic mit einer ehrlichen Aussage für Aufsehen.

Der 22-jährige Mittelfeldspieler gibt offen zu, den Auftaktgegner lange nicht gekannt zu haben.

"Ich kannte das Land nicht"

Im Interview mit dem ZDF wird Pavlovic auf den WM-Start und den Gegner aus der Karibik angesprochen – und zeigt sich dabei bemerkenswert ehrlich.

"Wir haben ein Video gezeigt bekommen, wo das erläutert wurde. Bei der Auslosung kannte ich das Land nicht, das muss ich ehrlich zugeben", sagt der DFB-Kicker.

Gleichzeitig betont er jedoch den Respekt: Curacao werde sicher ein schwieriger Gegner, der tief stehe und auf Konter lauere.

Curacao im Kurz-Portrait >>>

Kleinstes WM-Land der Geschichte

Curacao sorgt bei dieser Weltmeisterschaft ohnehin für besondere Aufmerksamkeit.

Der Inselstaat aus der Karibik ist mit rund 156.000 Einwohnern das kleinste Land, das jemals an einer WM-Endrunde teilnimmt.

Zum Auftakt trifft die deutsche Auswahl am Sonntag in Houston auf den Außenseiter – und startet damit in eine Gruppe, in der das Team von Julian Nagelsmann als Favorit gilt. Die weiteren Gruppengegner sind die Elfenbeinküste und Ecuador.

Deutschland im Kurz-Portrait >>>

Fokus auf WM-Start

Pavlovic zeigt sich voll fokussiert auf den Turnierstart.

"Ich freue mich darauf, dass es losgeht. Wir haben alle Bock drauf", sagt der Bayern-Profi.

Die Bedingungen im deutschen Teamquartier in den USA seien gut, auch wenn der Alltag im Hotel mitunter ruhig sei. "Man wächst hier zusammen, aber es ist auch ein bisschen langweilig", so Pavlovic.

Das deutsche Team bereitet sich im "The Graylyn Estate" in Winston-Salem auf das erste Gruppenspiel vor – einem weitläufigen Anwesen, das über das gesamte Teamcamp verteilt Unterkunft bietet.

WM 2026: Spielplan/Ergebnisse >>>

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