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ÖFB-Gegner nominiert Verteidiger für verletzten Stürmer nach
Im Testspiel gegen die Schweiz stand der Angreifer noch im Kader. Nun wird ein Verteidiger für ihn nachnominiert.
WM-Debütant Jordanien, am 17. Juni (um 6.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Santa Clara (Kalifornien) Österreichs Auftaktgegner, hat den 20-jährigen Verteidiger Mohammad Abu Ghoush nachnominiert.
Der in seiner Heimat spielende Abu Ghoush hat noch kein Länderspiel auf A-Team-Ebene absolviert.
Trainer Jamal Sellami reagierte damit auf den Ausfall von Ibrahim Sabra. Der Stürmer von Lok Zagreb fällt mit einem Bänderriss im Knöchel für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus. Der 20-Jährige hat laut "Transfermarkt" einen Marktwert von 500.000€.