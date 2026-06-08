NEWS

ÖFB-Gegner nominiert Verteidiger für verletzten Stürmer nach

Im Testspiel gegen die Schweiz stand der Angreifer noch im Kader. Nun wird ein Verteidiger für ihn nachnominiert.

ÖFB-Gegner nominiert Verteidiger für verletzten Stürmer nach Foto: © IMAGO / STEINSIEK.CH
Textquelle: © APA
Kommentare

WM-Debütant Jordanien, am 17. Juni (um 6.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Santa Clara (Kalifornien) Österreichs Auftaktgegner, hat den 20-jährigen Verteidiger Mohammad Abu Ghoush nachnominiert.

Der in seiner Heimat spielende Abu Ghoush hat noch kein Länderspiel auf A-Team-Ebene absolviert.

Trainer Jamal Sellami reagierte damit auf den Ausfall von Ibrahim Sabra. Der Stürmer von Lok Zagreb fällt mit einem Bänderriss im Knöchel für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus. Der 20-Jährige hat laut "Transfermarkt" einen Marktwert von 500.000€.

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?

Bundesliga
92
So würde Andreas Herzog zum WM-Auftakt gegen Jordanien aufstellen

So würde Andreas Herzog zum WM-Auftakt gegen Jordanien aufstellen

FIFA WM
18
So schätzt Legende Toni Polster die Chancen des ÖFB-Teams ein

So schätzt Legende Toni Polster die Chancen des ÖFB-Teams ein

FIFA WM
10
ÖFB-Team: Arnautovic plagen Knie-Probleme

ÖFB-Team: Arnautovic plagen Knie-Probleme

ÖFB-Team
6
Konrad Laimer, der Flexible

Konrad Laimer, der Flexible

ÖFB-Team
8
Fünf Abwesende beim ÖFB-Training am Sonntag

Fünf Abwesende beim ÖFB-Training am Sonntag

ÖFB-Team
3
Limitiert, aber ambitioniert: Jordanien will überraschen

Limitiert, aber ambitioniert: Jordanien will überraschen

FIFA WM
4

Kommentare

Fußball Jordanien ÖFB-Team Ralf Rangnick FIFA WM 2026