Spanische Presse wütet nach Auftakt-Blamage: "Ein Desaster"

Damit haben nur die wenigsten gerechnet – womöglich sogar niemand.

Kap Verde, der 530.000 Einwohner zählende Inselstaat im Atlantik, ringt dem amtierenden Europameister und Titelfavoriten Spanien zum WM-Auftakt ein 0:0-Unentschieden ab (Spielbericht >>>).

Für die "Blauen Haie" war das Spiel in Atlanta (Georgia) der allererste Auftritt auf der größten Fußballbühne der Welt.

Von der turniererprobten "Furia Roja" haben sich Fans und Experten wohl einen komfortablen Auftaktsieg erwartet.

Spanische Negativschlagzeilen

Doch nun klingen die spanischen Schlagzeilen alles andere als euphorisch. "Ein Desaster zum Auftakt", schreibt die "Marca".

"Spanien versagt bei seinem WM-Auftakt", titelt die "AS". Und bei "El Mundo" heißt es: "Ein katastrophales Spanien startet mit einem traurigen, torlosen Unentschieden gegen Kap Verde in die WM."

Dabei waren die Chancen da. 27 Schüsse gaben die Spanier ab, sieben davon kamen auf den Kasten des 40-jährigen Kap-Verde-Torhüters Vozinha, der sich mit mehreren Glanzparaden zum Man of the Match und neuen Nationalhelden des kleinen Inselstaates krönte. Zudem verhinderte ein Mal Aluminium ein spanisches Tor.

Wobei: "Hier gibt es keine kleinen Gegner", betonte Spaniens Teamchef Luis de la Fuente, der Lamine Yamal beim Auftaktspiel zunächst auf der Bank ließ. Der Barcelona-Superstar stieg erst vor wenigen Tagen wieder in Mannschaftstraining ein, zuvor hatte er an Oberschenkelproblemen laboriert.

Der 18-Jährige brachte nach seiner Hereinnahme in der 71. Minute auf der rechten Seite Schwung in die Partie. Recht viel mehr als ein Schuss von Mikel Oyarzabal, der entscheidend übers Tor abgefälscht wurde, schaute für Spanien in der Schlussphase aber nicht heraus.