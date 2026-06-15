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WM 2026 LIVE: Saudi-Arabien - Uruguay

Die Südamerikaner gehen als Favorit in das Duell mit Saudi-Arabien. LIVE:

WM 2026 LIVE: Saudi-Arabien - Uruguay Foto: © IMAGO / Buzzi
Textquelle: © LAOLA1
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In Gruppe H der WM treffen Saudi-Arabien und Uruguay aufeinander (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Saudi-Arabien ist krasser Außenseiter und kann in der Gruppe mit Spanien, Uruguay und den Kap Verde nur überraschen. Zuletzt remisierte man 0:0 beim Test gegen den Senegal.

Die Urus, mit Kapitän und Real-Legionär Federico Valverde remisierten zuletzt Ende März 0:0 mit Algerien. Dennoch sind die Südamerikaner zu favorisieren.

LIVE-Ticker:

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