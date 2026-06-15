WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!

Ein Überblick über den Zeitplan:

18:00 Uhr: Spanien - Kap Verde (LIVE-Ticker >>>)

Kap Verde ist zum ersten Mal bei einer WM dabei, ein Punktgewinn gegen Europameister und Titel-Mitfavorit Spanien wäre eine Sensation.

21:00 Uhr: Belgien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

Belgiens goldene Generation ist zwar in die Jahre gekommen, dennoch zählt man 2026 zum erweiterten Kreis an Top-Nationen.

Ägypten ist zum vierten Mal für eine WM qualifiziert, wartet aber noch auf den ersten Sieg bei einer Endrunde.

0:00 Uhr: Saudi-Arabien - Uruguay (LIVE-Ticker >>>)

Saudi-Arabien überraschte bei der vergangenen WM 2022 mit einem 2:1-Sieg gegen den späteren Weltmeister Argentinien, schied dennoch in der Vorrunde aus.

Uruguay ist zweifacher Weltmeister (1930, 1950), bei der letzten WM schafften sie es jedoch nicht über die Gruppenphase hinaus.

3:00 Uhr: Iran - Neuseeland (LIVE-Ticker >>>)

Neuseeland blieb bei seiner letzten WM-Teilnahme 2010 ungeschlagen, schied allerdings mit drei Remis in der Vorrunde aus. Auf einen Sieg bei einer WM warten die "Kiwis" noch.

Iran schaffte es bei sechs WM-Teilnahmen noch nie über die Gruppenphase hinaus.

21:00 Uhr: Frankreich - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

Frankreich ist bei der WM 2026 einer der absoluten Top-Favoriten. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften stand man immer in Finale, 2018 wurde man Weltmeister.

Mit Nationaltrainer Didier Deschamps sowie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté und Lucas Hernandez sind noch fünf Weltmeister von 2018 bei dieser WM dabei.