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WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien?

Europameister Spanien ist gegen WM-Neuling Kap Verde haushoher Favorit. Zudem trifft Belgien auf Ägypten. Die Spiele am 15. Juni im Überblick:

WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien? Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!

Ein Überblick über den Zeitplan:

Programm, 15. Juni (MESZ):

18:00 Uhr: Spanien - Kap Verde (LIVE-Ticker >>>)

  • Kap Verde ist zum ersten Mal bei einer WM dabei, ein Punktgewinn gegen Europameister und Titel-Mitfavorit Spanien wäre eine Sensation.

21:00 Uhr: Belgien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)

  • Ägypten ist zum vierten Mal für eine WM qualifiziert, wartet aber noch auf den ersten Sieg bei einer Endrunde.

  • Belgiens goldene Generation ist zwar in die Jahre gekommen, dennoch zählt man 2026 zum erweiterten Kreis an Top-Nationen.

Programm, 16. Juni (MESZ):

0:00 Uhr: Saudi-Arabien - Uruguay (LIVE-Ticker >>>)

  • Uruguay ist zweifacher Weltmeister (1930, 1950), bei der letzten WM schafften sie es jedoch nicht über die Gruppenphase hinaus.

  • Saudi-Arabien überraschte bei der vergangenen WM 2022 mit einem 2:1-Sieg gegen den späteren Weltmeister Argentinien, schied dennoch in der Vorrunde aus.

3:00 Uhr: Iran - Neuseeland (LIVE-Ticker >>>)

  • Iran schaffte es bei sechs WM-Teilnahmen noch nie über die Gruppenphase hinaus.

  • Neuseeland blieb bei seiner letzten WM-Teilnahme 2010 ungeschlagen, schied allerdings mit drei Remis in der Vorrunde aus. Auf einen Sieg bei einer WM warten die "Kiwis" noch.

21:00 Uhr: Frankreich - Senegal (LIVE-Ticker >>>)

  • Frankreich ist bei der WM 2026 einer der absoluten Top-Favoriten. Bei den vergangenen zwei Weltmeisterschaften stand man immer in Finale, 2018 wurde man Weltmeister.

  • Mit Nationaltrainer Didier Deschamps sowie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté und Lucas Hernandez sind noch fünf Weltmeister von 2018 bei dieser WM dabei.

  • Für Senegal ist es die vierte WM-Teilnahme. Bei der WM-Premiere 2002 überraschte man auf Anhieb mit einem 1:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen dem amtierenden Weltmeister Frankreich.

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