Bei Spanien-Blamage: Oyarzabal stellt kuriosen Negativrekord auf

Laut dem Datendienstleister OPTA ist Oyarzabal der erste Spieler seit 1966, der die ersten 30 Minuten eines WM-Spiels absolvierte, ohne auch nur einmal den Ball zu berühren.
WM-Fehlstarts nicht neu für Spanien
Kurioserweise hatte der 29-Jährige laut FotMob in der Folge im gesamten Spiel die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (12). Kurz vor der Pause schrammte er mit einem Kopfball nur knapp am Führungstreffer vorbei (39.).
Für Spanien, vor dem Turnierstart als Titelfavorit gehandelt, ist ein WM-Fehlstart jedenfalls nicht neu.
Bei den letzten fünf Weltmeisterschaften fuhr die "Furia Roja" nur ein Mal einen Auftaktsieg ein (hier nachlesen >>>).
0 - Spain's Mikel Oyarzabal is the first player on record since 1966 to play the first 30 minutes of a FIFA World Cup match without touching the ball once.— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026
Peripheral. pic.twitter.com/Ym5xi1ufbg