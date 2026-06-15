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Bei Spanien-Blamage: Oyarzabal stellt kuriosen Negativrekord auf

Der Offensivspieler von Real Sociedad brauchte eine halbe Stunde, um gegen Kap Verde ins Spiel zu finden.

Textquelle: © LAOLA1
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Spanien patzte zum WM-Start gegen Underdog Kap Verde. Die Auswahl von Teamchef Luis de la Fuente kam nicht über ein 0:0 hinaus (Spielbericht >>>).

Bei der Nullnummer trug sich Offensivspieler Mikel Oyarzabal, Kapitän von LaLiga-Klub Real Sociedad, mit einer unrühmlichen Statistik in die Geschichtsbücher ein.

Laut dem Datendienstleister OPTA ist Oyarzabal der erste Spieler seit 1966, der die ersten 30 Minuten eines WM-Spiels absolvierte, ohne auch nur einmal den Ball zu berühren.

WM-Fehlstarts nicht neu für Spanien

Kurioserweise hatte der 29-Jährige laut FotMob in der Folge im gesamten Spiel die meisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum (12). Kurz vor der Pause schrammte er mit einem Kopfball nur knapp am Führungstreffer vorbei (39.).

Für Spanien, vor dem Turnierstart als Titelfavorit gehandelt, ist ein WM-Fehlstart jedenfalls nicht neu.

Bei den letzten fünf Weltmeisterschaften fuhr die "Furia Roja" nur ein Mal einen Auftaktsieg ein (hier nachlesen >>>).

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